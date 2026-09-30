Borsa İstanbul'da (BİST) işlem gören Kiler Holding A.Ş. (KLRHO) hisseleri, yıl içinde ulaştığı rekor seviyelerin ardından sert bir düşüş yaşadı. Sözcü Gazetesi'nin aktardığına göre, yıl başında 328 TL seviyesinden işlem gören hisseler, eylül ayı sonunda 10,16 TL'ye kadar gerileyerek büyük bir değer kaybına sahne oldu.

Şirketin piyasa performansı şubat ayında tarihi zirvesini görmüştü. 4 Şubat tarihinde gün içinde 689,50 TL seviyesine kadar çıkan KLRHO hisseleri, bu dönemde Kiler Holding'in toplam piyasa değerini 100 milyar TL sınırının üzerine taşımıştı. Ancak bu zirvenin ardından başlayan kademeli düşüş, ağustos sonunda 65-70 TL bandına, eylül ortasında ise 20 TL seviyelerine ulaştı.

ÇÖKÜŞÜ TETİKLEYEN FON SKANDALI NEDİR?

Hisselerdeki asıl kırılma, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve adli makamların başlattığı geniş çaplı fon soruşturmasıyla yaşandı. Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen'in tutuklandığı süreçte, toplam büyüklüğü 18 milyar dolar olan 131 fonun tasfiye edilmesi borsada genel bir satış dalgası yarattı. Bu gelişmelerin etkisiyle KLRHO, 17-29

Eylül tarihleri arasındaki 9 işlem gününü peş peşe taban fiyattan kapatarak 30 Eylül itibarıyla 10,16 TL'ye indi.

ŞİRKET DEĞERİNDE YÜZDE 98'LİK KAYIP NASIL OLUŞTU?

Finansal verilere göre, hisse senedinin şubat ayındaki 689,50 TL'lik zirvesinden eylül sonundaki 10,16 TL seviyesine gerilemesi, şirket değerinde yaklaşık yüzde 98,5 oranında bir erime anlamına geliyor. Borsada yaşanan bu tür ani sermaye çıkışları ve fon tasfiyeleri, piyasa derinliğini azaltarak hisse fiyatlarında olağandışı dalgalanmalara zemin hazırlıyor.

Sürecin merkezindeki Kiler Holding'in yönetim kadrosu da kamuoyunun yakından tanıdığı isimlerden oluşuyor. Holdingin Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini, geçmişte 22, 23, 24 ve 27. dönemlerde AKP Bitlis Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yapan Vahit Kiler aktif olarak sürdürüyor.