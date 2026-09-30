Alanya Belediyesi Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü personeli Mustafa Beyazıt Bora yaşamını yitirdi. Bora’nın vefatı ailesi, yakınları ve belediyedeki mesai arkadaşları arasında büyük üzüntüye neden oldu.

BAŞKAN ÖZÇELİK’TEN TAZİYE MESAJI

Acı haberin ardından Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik de sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı. Özçelik, belediye personeli Bora’ya Allah’tan rahmet dileyerek ailesine, yakınlarına ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı dileklerini iletti.

Başkan Özçelik paylaşımında, “Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü personelimiz Mustafa Beyazıt Bora'ya Allah'tan rahmet diliyorum. Başımız sağ olsun” ifadelerini kullandı.

BELEDİYE CAMİASINDA ÜZÜNTÜ

Mustafa Beyazıt Bora’nın görev yaptığı Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü, belediyelerin kentteki kültürel ve sosyal faaliyetlerinin yürütülmesinde önemli görev üstlenen birimler arasında bulunuyor. Kültür ve sanat etkinliklerinden sosyal çalışmalara kadar farklı alanlarda hizmet veren müdürlüklerde görev yapan personel, belediye ile kent sakinleri arasındaki hizmet süreçlerinde doğrudan rol alıyor.

Bora’nın kaybı da bu nedenle yalnızca ailesi ve yakın çevresinde değil, birlikte görev yaptığı belediye personeli arasında da üzüntüyle karşılandı. Yerel yönetimlerde uzun süre aynı birimlerde çalışan personelin günlük hizmetlerin yürütülmesinde oluşturduğu çalışma birlikteliği, bu tür kayıpların kurum içinde de derin bir etki yaratmasına neden oluyor.

TAZİYE MESAJLARI PAYLAŞILDI

Vefat haberinin duyulmasının ardından Bora’nın ailesi ve yakınlarına başsağlığı dilekleri iletildi. Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik’in mesajıyla birlikte belediye camiasının da acıyı paylaştığı ifade edildi.

Mustafa Beyazıt Bora’nın vefatı dolayısıyla ailesine, yakınlarına ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı dilekleri iletilirken, belediye personelinin kaybı Alanya’da üzüntüyle karşılandı.