Artvin’in Şavşat ilçesinde yaklaşık 30 yıldır kendisinden haber alınamayan Nigar Bilgin’in akıbetine ilişkin yürütülen çalışma, Jandarma Suç Araştırma Timi’nin (JASAT) araştırmalarıyla cinayet soruşturmasına dönüştü. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin açıkladığı bilgilere göre, Bilgin’in yıllar boyunca resmi işlemlerde görünmemesi ve yeni kimlik kartı için başvuruda bulunmadığının belirlenmesi üzerine başlatılan mahalli tahkikat, uzun süredir cevapsız kalan bir dosyanın yeniden açılmasını sağladı.

RESMİ KAYIP BAŞVURUSU BULUNMADIĞI BELİRLENDİ

Jandarma ekiplerinin yaptığı incelemelerde Nigar Bilgin’den yaklaşık 30 yıldır haber alınamadığı, buna karşın hakkında herhangi bir resmi kayıp başvurusu yapılmadığı tespit edildi. Bilgin’in bu süre içerisinde herhangi bir dijital izine de rastlanmadı. Bu durum üzerine soruşturmayı derinleştiren ekipler, Bilgin’in geçmişte yaşadığı çevrede kapsamlı saha çalışması yaparak bölge sakinlerinin bilgisine başvurdu.

Görüşmeler sırasında Bilgin’in resmi nikahlı eşi Z.B. tarafından şiddet gördüğüne yönelik bilgilere ulaşılması, soruşturmanın yönünü değiştiren gelişmelerden biri oldu. Ekipler araştırmalarını Z.B. üzerinde yoğunlaştırırken, şüphelinin yaklaşık 20 yıldır köyün dışında bulunan ormanlık alandaki bir mağarada tek başına yaşadığını belirledi. Z.B.’nin kardeşlerinin ifadelerine de başvurulmasının ardından İlçe Jandarma ve JASAT ekipleri operasyon düzenledi.

ŞÜPHELİ OPERASYONLA YAKALANDI

Düzenlenen operasyon sonucunda Z.B. yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturmanın sonraki aşamasında nöbetçi Cumhuriyet Savcısının katılımıyla yer gösterme işlemi gerçekleştirildi. Belirlenen bölgede yapılan aramalarda Nigar Bilgin’e ait olduğu değerlendirilen kemik ve kıyafet parçalarına ulaşıldı. Buluntuların kesin olarak Bilgin’e ait olup olmadığının belirlenmesi amacıyla adli inceleme süreci başlatıldı.

Bu tür soruşturmalarda bulunan kemik parçalarının kimliğinin belirlenmesi yalnızca olay yerindeki değerlendirmeye dayanılarak yapılmıyor. Adli makamların gözetimindeki süreçte antropolojik incelemeler, genetik karşılaştırmalar ve elde edilebilen diğer kriminal bulgular birlikte değerlendirilebiliyor. Böylece hem bulunan kalıntıların kimliği hem de ölümün koşullarına ilişkin bilimsel veriler soruşturma dosyasına kazandırılabiliyor.

JASAT ESKİ VE FAİLİ MEÇHUL DOSYALARDA GÖREV ALIYOR

Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki JASAT ekipleri, nitelikli asayiş suçlarının aydınlatılması, aranan kişilerin yakalanması ve geçmişte çözülemeyen olayların yeniden araştırılması amacıyla görev yapıyor. Timler, Cumhuriyet savcılıklarının talimatları doğrultusunda saha araştırması, tanık görüşmeleri, suç ve şüpheli bağlantılarının analizi ile diğer kolluk birimleriyle koordinasyon gibi yöntemlerden yararlanabiliyor. Kayıp şahıs dosyaları ile faili meçhul öldürme olayları da JASAT’ın çalışma alanları arasında bulunuyor.

ŞAVŞAT’IN COĞRAFYASI ARAZİ ÇALIŞMALARINI ZORLAŞTIRABİLİYOR

Olayın ortaya çıkarıldığı Şavşat, Artvin’in dağlık ve yoğun ormanlık ilçelerinden biri. İlçe, yüksek dağlarla çevrili geniş ve engebeli bir araziye sahip. Yerleşimlerin birbirinden uzaklaşabildiği, ormanlık alanların ve vadilerin geniş yer tuttuğu bu coğrafi yapı, özellikle geçmiş yıllara uzanan kayıp vakalarında arazi taramalarını ve fiziksel delillere ulaşılmasını güçleştirebilecek unsurlar arasında değerlendiriliyor.

KAYIP BİLDİRİMLERİ SORUŞTURMALAR AÇISINDAN ÖNEM TAŞIYOR

Uzmanlık gerektiren eski dosyalarda en önemli sorunlardan biri, olayın üzerinden uzun süre geçmesi nedeniyle tanıkların, fiziksel izlerin ve belgelerin azalması oluyor. Bu nedenle bir kişiden olağan dışı biçimde uzun süre haber alınamaması halinde kolluk birimlerine yapılacak kayıp bildirimi, olayın erken aşamada kayıt altına alınması ve araştırmanın başlatılması açısından önem taşıyor. Kayıp vakalarında aile ve yakın çevreden alınan bilgiler, kişinin son görüldüğü yer, iletişim kayıtları ve günlük yaşamına ilişkin veriler soruşturmanın yönlendirilmesinde kullanılabiliyor.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI, KARDEŞLERİ HAKKINDA TEDBİR KARARLARI VERİLDİ

Soruşturma kapsamında işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Z.B., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin kardeşlerinden A.B. hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanırken, diğer kardeşi M.B. hakkında ev hapsi kararı verildi. Soruşturmanın bundan sonraki aşamasında bulunan kemik ve kıyafet parçalarına ilişkin adli incelemeler ile savcılık tarafından yürütülen delil değerlendirme sürecinin belirleyici olması bekleniyor.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, olayın ortaya çıkarılmasının ardından Artvin İl Jandarma Komutanlığı ile soruşturmada görev alan JASAT ve diğer jandarma personelini tebrik etti. Çiftçi, güvenlik birimlerinin uzun yıllar önce meydana gelen olaylarda dahi elde kalan izleri ve yeni ortaya çıkan bilgileri değerlendirmeye devam ettiğini belirterek soruşturmada görev yapan personele teşekkür etti.