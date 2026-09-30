Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uyuşturucu soruşturmasında spor ve medya dünyasından bazı isimlerden alınan biyolojik örneklere ilişkin sonuçlar gündeme geldi. Soruşturma kapsamında spor yorumcusu ve eski milli futbolcu Hasan Şaş’ın kan ve idrar örneklerinde kokain, saç örneğinde ise kokain ile birlikte kodein tespit edildiği bildirildi. Aynı dosya kapsamında test uygulanan gazeteci ve spor yorumcusu Yağız Sabuncuoğlu’nun uyuşturucu test sonucunun ise negatif olduğu açıklandı.

SORUŞTURMA DAHA ÖNCE BAŞLATILMIŞTI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında daha önce sanat, spor ve medya dünyasından çok sayıda isim hakkında adli işlem başlatılmıştı. Soruşturmanın uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı ile kullanımın kolaylaştırılması ve yer temin edilmesine ilişkin iddialar çerçevesinde yürütüldüğü kamuoyuna yansıdı. Hasan Şaş ve Yağız Sabuncuoğlu da bu süreçte haklarında işlem yapılan isimler arasında yer aldı.

KAN, İDRAR VE SAÇ ÖRNEKLERİ NEDEN AYRI İNCELENİYOR?

Uyuşturucu ve uyarıcı madde soruşturmalarında farklı biyolojik örneklerin birlikte değerlendirilmesi, maddelerin vücutta farklı sürelerle iz bırakabilmesinden kaynaklanıyor. Kan ve idrar analizleri genellikle görece yakın dönemdeki maruziyet hakkında bilgi verirken, saç örnekleri daha uzun bir zaman aralığına ilişkin bulgular sağlayabiliyor. Bu nedenle tek bir test sonucu yerine farklı örneklerden elde edilen laboratuvar bulguları, soruşturma dosyasındaki diğer delillerle birlikte değerlendiriliyor.

KODEİN BULGUSU TEK BAŞINA NASIL DEĞERLENDİRİLİR?

Kodein, bazı ilaçların içeriğinde de bulunabilen opioid grubu bir maddedir. Bu nedenle laboratuvar analizinde kodein tespit edilmesi, tek başına maddenin hangi amaçla ya da hangi kaynaktan alındığını ortaya koymaz. Adli değerlendirmelerde kullanılan ilaçlar, reçeteler, doz bilgileri, analizde saptanan diğer maddeler ve uzman raporları birlikte ele alınabilir. Kesin hukuki sonuç ise yalnızca laboratuvar bulgusuna değil, soruşturmanın bütününe göre belirlenir.

BİYOLOJİK ÖRNEK ALINMASININ HUKUKİ ÇERÇEVESİ

Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 75’inci maddesi, bir suça ilişkin delil elde etmek amacıyla şüpheli veya sanıktan kan, saç, tükürük ve benzeri biyolojik örnekler alınmasına ilişkin usulü düzenliyor. Kanunda bu işlemler için hâkim veya mahkeme kararı öngörülürken, gecikmesinde sakınca bulunan durumlarda Cumhuriyet savcısı da karar verebiliyor. Savcılık tarafından verilen kararın daha sonra hâkim veya mahkemenin onayına sunulması gerekiyor.

POZİTİF TEST OTOMATİK OLARAK MAHKÛMİYET ANLAMINA GELMİYOR

Adli toksikoloji sonucunun pozitif çıkması, soruşturma bakımından önemli bir delil niteliği taşıyabilse de tek başına bir kişinin suçlu olduğu anlamına gelmiyor. Laboratuvar analizlerinin nasıl yapıldığı, numunenin doğru kişiden ve usulüne uygun şekilde alınıp alınmadığı, sonuçların doğrulama testleriyle desteklenip desteklenmediği ve diğer delillerle uyumu adli makamların değerlendirmesinde önem taşıyor. Şüphelilerin sonuçlara ve raporlara karşı hukuki itiraz yolları da bulunuyor.

NEGATİF SONUÇ DA DOSYANIN TAMAMINDAN BAĞIMSIZ DEĞİL

Yağız Sabuncuoğlu hakkında açıklanan negatif test sonucu, alınan örneklerde incelenen maddelerin tespit edilmediğini gösteriyor. Bununla birlikte ceza soruşturmalarında kişiler hakkındaki hukuki durum yalnızca toksikoloji testleriyle belirlenmiyor. Savcılık; ifadeler, dijital materyaller, tanık anlatımları, teknik incelemeler ve dosyada bulunan diğer delilleri birlikte değerlendirerek soruşturmanın sürdürülüp sürdürülmeyeceğine karar verebiliyor.

ADLİ SÜREÇ SAVCILIK TARAFINDAN SÜRDÜRÜLÜYOR

Soruşturma aşamasında elde edilen laboratuvar sonuçları, dosyaya giren delillerden yalnızca bir bölümünü oluşturuyor. Savcılık incelemenin tamamlanmasının ardından kişiler hakkında takipsizlik kararı verebileceği gibi yeterli şüphe oluştuğu kanaatine varılması halinde iddianame de düzenleyebilir. Nihai hukuki değerlendirme ve varsa cezai sorumluluk ise yargılama sürecinin sonunda mahkeme tarafından belirlenir.