Kemer ilçesine bağlı Çıralı sahilinde 2026 yılı deniz kaplumbağası izleme ve koruma sezonu sona erdi. Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 6. Bölge Müdürlüğü ile Ulupınar Çevre Koruma Geliştirme ve İşletme Kooperatifi işbirliğinde yürütülen çalışmalar kapsamında tespit edilen 117 yuvadan toplam 3 bin 458 yavru caretta caretta denize ulaştı.

Kooperatif yetkililerinin aktardığı verilere göre, sezon boyunca korumaya alınan 117 yuvada toplam 7 bin 536 yumurta kayıtlara geçti. Bu yumurtaların detaylı dökümü; 1391 birinci evre, 310 ikinci evre, 1465 üçüncü evre yumurta, 422 tanımsız yumurta, 1 anomali ve 3 bin 947 boş kabuk olarak açıklandı. Yuvadan çıkmasına rağmen yaşayamayan 489 ölü yavru gözlemlenirken, canlı kalmayı başaran 3 bin 458 yavru mavi sulara karıştı.

SON YUVA KİME İTHAF EDİLDİ?

Sezonun son yuvası, Çıralı Muhtarı Salih Sarıca'nın geçtiğimiz ay hayatını kaybeden 6 yaşındaki oğlu Azem Sarıca anısına açıldı. Açılış etkinliğine Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, kooperatif başkanı Habib Altınkaya, jandarma ve milli parklar ekiplerinin yanı sıra yerli ve yabancı turistler katıldı. Etkinlikte konuşan Kemer Belediye Başkanı Topaloğlu, doğayı korumanın vicdani bir görev olduğunu belirterek destek veren tüm kurumlara ve gönüllülere teşekkür etti.

ÇIRALI NEDEN ÖNEMLİ BİR YUVALAMA ALANI?

Dünya Doğayı Koruma Birliği (IUCN) kırmızı listesinde yer alan 'caretta caretta' ve 'chelonia mydas' türleri için Türkiye sahillerinde belirlenmiş 21 resmi yuvalama alanı bulunuyor. Çıralı sahili, bu nesli tehlike altındaki türlere ev sahipliği yapması nedeniyle Akdeniz havzasında kritik bir ekolojik işlev üstleniyor. Ulupınar Çevre Koruma Geliştirme ve İşletme Kooperatifi Başkanı Habib Altınkaya, 26 kişilik gönüllü ekiple gece gündüz nöbet tuttuklarını ve başarılı bir sezonu geride bıraktıklarını bildirdi.