Emlak Katılım Bankası, katılım finans sektörünü yeniden şekillendirecek satın alma süreci için resmi adımı attı. Banka tarafından yapılan açıklamaya göre, Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş., Birevim Tasarruf Finansman A.Ş. ve İktisat Katılım Bankası A.Ş. paylarının devralınması amacıyla 30 Eylül 2026 tarihinde Rekabet Kurumu'na izin başvurusu yapıldı.

Devir işlemlerinin tamamlanabilmesi için kurumların değerlendirme süreçlerinin sonuçlanması bekleniyor. Emlak Katılım, daha önce 17 Eylül ve 25 Eylül 2026 tarihlerinde yaptığı özel durum açıklamalarıyla sürecin başlatıldığını duyurmuştu. Mevcut aşamada yasal izin ve onay çalışmaları planlandığı şekilde devam ediyor.

ONAY SÜRECİNDE BDDK ŞARTI

Pay devirlerinin resmiyet kazanması için sadece Rekabet Kurumu'nun kararı yeterli olmayacak. Tasarruf finansman ve bankacılık faaliyetlerini doğrudan ilgilendiren bu hamle için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) başta olmak üzere diğer düzenleyici otoritelerin de nihai onayı gerekiyor. Gerekli tüm yasal izinlerin alınmasının ardından bahsi geçen üç şirketin payları tamamen Emlak Katılım bünyesine geçecek.

BU BİRLEŞME SEKTÖR İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Tasarruf finansman şirketleri ile bir katılım bankasının Emlak Katılım çatısı altında toplanması, katılım finans alanında yeni bir kurumsallaşma adımı olarak öne çıkıyor. Bu gelişmenin, tasarruf finansman sistemindeki mali yapıyı güçlendirmesi ve regülasyon uyumunu artırarak pazarın genel güvenilirliğine katkı sağlaması öngörülüyor. Sektör temsilcileri, resmi makamlardan gelecek nihai kararları ve sürecin takvimini yakından takip ediyor.