Antalya'nın Kaş ilçesi sınırlarında bulunan Mavi Mağara, doğal yapısı ve su altı biyoçeşitliliği ile bölge turizmine katkı sağlamaya devam ediyor. Bu doğa harikası, özellikle dalış yapmak isteyen tatilciler için farklı bir seçenek oluşturuyor. Antalya Ekspres'in aktardığı habere göre, kara ulaşımı olmayan mağara yalnızca deniz üzerinden ziyaret edilebiliyor.

Jeolog Dr. Temuçin Aygen tarafından 1972 yılında keşfedilen mağara, yaklaşık 50 metre uzunluğa, 40 metre genişliğe ve 15 metre yüksekliğe sahip. Kaputaş Plajı'na 600 metre, Kaş merkeze 18 kilometre, Kalkan'a ise 6 kilometre mesafede konumlanan alan, farklı odacıklar ile kanalları barındırıyor.

MAVİ RENK NASIL OLUŞUYOR?

Doğal oluşuma adını veren karakteristik mavi ton, dış kısımdaki açıklıklardan sızan güneş ışınlarının deniz suyuna yansıması sonucunda meydana geliyor. Güneşli günlerde denizin berraklığıyla birleşen bu yansıma, iç kısımlarda görsel bir zenginlik sunuyor. Dış galerilerden iç kısımlara doğru ilerledikçe güneş ışığının azalması sebebiyle daha karanlık ve loş odacıklara geçiş yapılıyor.

SU ALTINDA HANGİ CANLILAR GÖZLEMLENEBİLİR?

Mağaranın hem iç hem de dış galerilerinde yumuşak mercan türleri ve çeşitli deniz canlıları yaşamını sürdürüyor. Belirli dönemlerde iç kısımlarda karides sürülerine rastlanırken, su altındaki yüksek görüş mesafesi dalgıçlara rahat bir gözlem imkanı tanıyor. Ayrıca nisan ve mayıs aylarında bölgede fokların da görülebildiği ifade ediliyor.

MAĞARAYA NASIL GİDİLİR?

Karadan bağlantısı bulunmayan mağaraya Kaş merkezden kalkan tekne turları veya özel tekneler aracılığıyla ulaşılabiliyor. Meis Limanı'ndan hareket eden küçük teknelerle de yaklaşık 15 dakikalık bir yolculuğun ardından bölgeye varılabiliyor. Giriş için herhangi bir ücret talep edilmeyen mağaraya, dar kapısı nedeniyle kontrollü bir şekilde giriş yapılması gerekiyor.