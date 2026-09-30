Almanya, Türk iş dünyasının uzun süredir karşılaştığı vize sorunlarını aşmak için uyguladığı hızlandırılmış prosedürün sınırlarını genişletme kararı aldı. İstanbul'da düzenlenen bir ekonomi konferansında yapılan açıklamalara göre, yeni düzenleme ile iki ülke arasındaki ticari faaliyetlerin kesintisiz sürdürülmesi amaçlanıyor.

Kuzey Ren-Vestfalya Başbakanı Hendrik Wüst ve Almanya Dışişleri Bakanlığı Devlet Bakanı Serap Güler'in duyurduğu plana göre, Ağustos 2025'ten bu yana devrede olan sistem güncellenecek. Mevcut durumda yaklaşık 400 güvenilir Türk şirketinin faydalandığı özel vize uygulamasının, daha geniş bir firma ağına yayılması planlanıyor.

YENİ SİSTEM KİMLERİ KAPSAYACAK?

Hazırlıkları süren genişleme paketi, özellikle Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) bünyesindeki şirketleri merkeze alıyor. Almanya ile halihazırda ekonomik bağlantısı bulunan ve düzenli ticari ilişki yürüten firmaların da bu kolaylaştırılmış vize ağına entegre edilmesi hedefleniyor. Böylece bürokratik süreçlerin şirketler arası iş birliklerini yavaşlatmasının önüne geçilecek.

ALMANYA'DAKİ TÜRK YATIRIMLARI NE DURUMDA?

Türk şirketlerinin Almanya'daki ticari varlığı özellikle Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde yoğunlaşıyor. Eyalet sınırları içerisinde faaliyet gösteren yaklaşık 1.300 Türk firması, Almanya genelindeki en yüksek bölgesel rakamı oluşturuyor. Yetkililer, vize süreçlerindeki bürokratik engellerin azalmasıyla bu bölgedeki yeni yatırımların ve ekonomik ortaklıkların daha güvenilir bir zeminde artacağını öngörüyor.