Avrupa Birliği vize politikalarına uyum sağlama kararı alan Karadağ, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına yönelik vizesiz seyahat uygulamasını sonlandırıyor. Karadağ hükümetinin açıklamasına göre, mevcut 30 günlük vizesiz konaklama hakkı 31 Ekim 2026 tarihinde bitecek. 1 Kasım 2026'dan itibaren umuma mahsus (bordo) pasaport sahibi Türk vatandaşları ülkeye girişlerde vizeye tabi olacak.

Sözcü Gazetesi'nin aktardığı habere göre, söz konusu kısıtlama sadece Türkiye ile sınırlı kalmadı. Yeni düzenleme çerçevesinde Rusya, Çin, Belarus ve Suudi Arabistan vatandaşları da Karadağ'a seyahat ederken vize almak zorunda kalacak. Vize başvuruları doğrudan diplomatik temsilcilikler yerine VFS başvuru merkezleri üzerinden gerçekleştirilecek.

KİMLER VİZEDEN MUAF TUTULACAK?

Karadağ Dışişleri Bakanlığı, belirli şartları sağlayan yolcular için muafiyetlerin devam edeceğini bildirdi. Pasaportunda geçerli Schengen, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) veya Birleşik Krallık vizesi bulunan Türk vatandaşları, ek bir Karadağ vizesi almadan ülkeye giriş yapabilecek. Bu kişiler için 30 güne kadar olan vizesiz konaklama hakkı geçerliliğini koruyacak.

SÜREÇ NASIL GELİŞTİ?

Karadağ yönetimi, Türk vatandaşlarının seyahat şartlarını son yıllarda kademeli olarak daraltmıştı. 2025 yılı içerisinde vizesiz geçişleri bir süreliğine durduran ülke, aynı yılın aralık ayında uygulamayı yeniden başlatarak daha önce 90 gün olan süreyi 30 güne indirmişti. Alınan son kararla birlikte bu serbest geçiş hakkı tamamen ortadan kalkmış oldu.