Serik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ve Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında 29 Eylül 2026 tarihinde geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi.

Belirlenen 35 adres ve 2 tekneye yönelik eş zamanlı operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 20 şüpheliden 18'i gözaltına alındı. Ş.L. ve A.T.'nin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

TURİZM VE İŞ DÜNYASINDAN İSİMLER DOSYADA

Operasyon kapsamında N.K., E.M.S., S.K., İ.T., eski Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı S.T., M.S.K., C.A.Y., A.M.G., N.Z.D., A.Ü., S.Ç., T.E., K.S., V.P., N.D.Ü., F.G.D., S.Ç. ve M.Ç. gözaltına alındı.

Soruşturma dosyasında eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı M.B. ile oğlu M.G.B.'nin isimlerinin de bazı beyanlarda geçtiği belirtildi.

Dosyada turizm, otomotiv ve inşaat başta olmak üzere farklı sektörlerde faaliyet gösteren iş insanlarıyla ilgili birbiriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen çeşitli olaylar araştırılıyor.

SELECTUM OTEL VE TEKNELERE İLİŞKİN İDDİALAR

Soruşturma dosyasındaki beyanlarda Selectum Otel de yer aldı. Dosyada N.K., V.P., E.M.S. ve F.G.D.'nin isimlerinin geçtiği uyuşturucu kullanımı ve fuhuş iddialarına ilişkin anlatımlar bulunduğu kaydedildi.

Ş.L.'ye ait olduğu belirtilen teknede ise uyuşturucu madde temin edildiği ve fuhuş amaçlı organizasyonlar gerçekleştirildiği yönünde beyanların bulunduğu ileri sürüldü.

S.K.'ye ait olduğu belirtilen başka bir teknedeki buluşmaya ilişkin anlatımlarda da M.B. ve N.Z.D.'nin isimlerinin geçtiği belirtildi.

SU OTEL İDDİASI DA DOSYADA

Soruşturma kapsamında eski Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı S.T. hakkında da çeşitli beyanlar bulunuyor.

Dosyadaki anlatımlara göre S.T.'nin iki kadını Konyaaltı'ndaki Su Otel'e yönlendirdiği, burada M.G.B. ve arkadaşlarının bulunduğu ileri sürüldü. Aynı beyanlarda M.G.B.'nin getirdiği öne sürülen kokainin kullanıldığı iddiasına yer verildi.

T.E. hakkındaki bir beyanda da M.G.B. tarafından temin edildiği öne sürülen uyuşturucu maddenin kullanıldığı iddiası bulunuyor.

TEKNEDE “UYUŞTURUCU İÇEREN KEK” İDDİASI

Ş.L. hakkındaki beyanlarda, kendisine ait olduğu belirtilen teknede uyuşturucu ve fuhuş amaçlı organizasyonlar gerçekleştirildiği ve tekneye gelen bazı kişilere uyuşturucu madde temin edildiği ileri sürüldü.

N.D.Ü. ile ilgili bir anlatımda ise teknede uyuşturucu madde içerdiği iddia edilen keklerin bulunduğuna ilişkin ifadelerin dosyaya girdiği belirtildi.

ŞÜPHELİLERDEN ÖRNEK ALINMASI PLANLANIYOR

Soruşturma kapsamında şüphelilerin uyuşturucu madde kullanıp kullanmadıklarının belirlenmesi amacıyla kan, idrar ve saç örneklerinin alınması için Adli Tıp Kurumuna sevklerinin planlandığı bildirildi.

Operasyon sırasında N.Z.D.'nin ikametinde yapılan aramada ayrıca hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından toplam 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan C.B.'nin yakalandığı belirtildi.

TEKNİK VE KRİMİNAL İNCELEME SÜRÜYOR

Soruşturmanın bundan sonraki aşamasında dosyadaki beyanların teknik ve kriminal bulgularla karşılaştırılması, uyuşturucu maddelerin temin kaynaklarının belirlenmesi ve fuhuş amaçlı organizasyonları düzenlediği veya bunlara aracılık ettiği değerlendirilen kişilerin tespit edilmesine yönelik çalışmalar yürütülüyor.

Şüpheliler arasındaki bağlantıların ortaya çıkarılması ve dosyada yer alan farklı olay zincirlerinin aydınlatılmasına yönelik adli işlemler sürüyor.