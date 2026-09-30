Antalya'nın Aksu ilçesinde bölge halkının birinci basamak sağlık hizmetlerine erişimini güçlendirecek yeni bir tesisin inşasına başlandı. Hayırsever iş insanı Mehmet Yüksel'in katkılarıyla Cihadiye ve Pınarlı mahalleleri başta olmak üzere geniş bir nüfusa hitap edecek Fatma-Şevket Yüksel Aile Sağlığı Merkezi için temel atma töreni düzenlendi.

Zemin üzerine üç kat olarak projelendirilen bina, toplam 504 metrekare kapalı alandan oluşuyor. Yetkililerin aktardığı bilgilere göre, merkezde 9 muayene odası, bebek bakım ve 2 adet gebe izlem odası yer alacak. Tamamlandığında 9 aile hekiminin görev alacağı tesisin, yıllık ortalama 20 binden fazla vatandaşa hizmet sunması öngörülüyor.

YENİ SAĞLIK YATIRIMLARI YOLDA

Törende konuşan Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım, ilçedeki sağlık altyapısını güçlendirmek amacıyla belediye binası karşısında 1100 metrekarelik yeni bir merkez ile Kemerağzı Mahallesi'ne de bir tesis kazandıracaklarını açıkladı. AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse ise 6 Şubat depremlerine rağmen il genelindeki sağlık yatırımlarının hız kesmediğini, Şehir Hastanesi ile Kepez ve Döşemealtı'ndaki hastanelerin faaliyete geçtiğini hatırlattı.

ANTALYA'DA HASTA BAŞINA DÜŞEN HEKİM ORANI NASIL DEĞİŞTİ?

Antalya İl Sağlık Müdürü Behzat Özkan'ın paylaştığı verilere göre, il genelinde aile hekimi başına düşen kişi sayısı 3 binin üzerinden 2 bin 500 seviyelerine geriledi. Mevcut 9 Sağlıklı Hayat Merkezi'nin sayısının 27'ye çıkarılması hedeflenirken, 50 yaş üstü vatandaşlar için ücretsiz kolon kanseri taramaları gibi koruyucu sağlık hizmetlerinin kapasitesi de inşa edilen bu yeni merkezlerle birlikte ilçe geneline yayılıyor.