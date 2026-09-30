Gazipaşa’da eski kız arkadaşı Özge Çelik’e bıçakla saldırdığı iddiasıyla tutuklanan O.K. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanığın “kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan cezalandırılması talep edildi. Böylece olayla ilgili adli süreç soruşturma aşamasından kovuşturma aşamasına geçti.

BIÇAK SIRTINDA KIRILDI, SALDIRI DEVAM ETTİ

İddianameye yansıyan bilgilere göre olay, Gazipaşa’nın Fidanlık bölgesinde meydana geldi. Başka bir dosya kapsamında cezaevinde bulunan O.K.’nin izinli olarak dışarı çıktıktan sonra Gazipaşa’ya geldiği ve eski kız arkadaşı Özge Çelik ile bir araya geldiği belirtildi. Taraflar arasında çıkan tartışmanın ardından O.K.’nin yanında bulunan bıçakla genç kadına saldırdığı öne sürüldü.

Savcılığın iddianamesinde O.K.’nin saldırı sırasında öldürme tehdidinde bulunduğu, Çelik’i sırtından bıçakladığı ve bıçağın kesici bölümünün kadının sırtında kırılmasının ardından da eylemini sürdürdüğü kaydedildi. Sanığın elinde kalan bıçak sapıyla Çelik’in başına vurduğu ve tekme attığı da iddianamede yer aldı. Savcılık, eylemin gerçekleşme biçimini ve saldırının devam etmesini sanığın öldürme kastının bulunduğu yönünde değerlendirdi.

DAHA ÖNCE TEDBİR KARARLARI ALINMIŞTI

Olayın geçmişine ilişkin haberlerde, Özge Çelik’in O.K. hakkında daha önce tehdit, hakaret ve darp iddialarıyla şikâyetlerde bulunduğu ve koruyucu tedbir kararları aldığı bilgisi yer aldı. Türkiye’de şiddet veya şiddet tehdidiyle karşı karşıya kalan kişiler için 6284 sayılı Kanun kapsamında uzaklaştırma, yaklaşmama ve iletişim araçlarıyla rahatsız etmeme gibi çeşitli önleyici tedbirlere karar verilebiliyor. Tedbir kararlarının kapsamı, somut olayın özelliklerine göre ilgili makamlar tarafından belirleniyor.

KADES ÜZERİNDEN YARDIM ÇAĞRISI

Çelik’in saldırı sırasında İçişleri Bakanlığının Kadın Destek Uygulaması KADES üzerinden yardım çağrısında bulunduğu daha önce kamuoyuna yansıyan haberlerde belirtilmişti. KADES, şiddet veya şiddet tehdidiyle karşı karşıya kalan kadınların acil durumlarda konum bilgisi üzerinden kolluk birimlerine ihbarda bulunabilmesini sağlayan bir uygulama olarak kullanılıyor. Acil tehlike durumlarında ayrıca 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden de yardım istenebiliyor.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ, YARGILAMA BAŞLAYACAK

Ceza soruşturmalarında savcılık tarafından hazırlanan iddianamenin görevli mahkemece kabul edilmesiyle kovuşturma aşamasına geçiliyor. Bu aşamada iddianamedeki suçlama ve deliller duruşmada ele alınıyor; sanık savunması, mağdur ve tanık anlatımları ile dosyadaki diğer deliller mahkeme heyetince değerlendiriliyor. İddianamede yer alan suçlama hüküm anlamına gelmiyor; sanığın cezai sorumluluğu ve suçun hukuki niteliği yargılama sonunda mahkeme tarafından karara bağlanıyor.

Gazipaşa’daki olayla ilgili dosyada da savcılık, saldırının niteliği ve devam eden eylemler üzerinden O.K.’nin “kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan cezalandırılmasını istedi. Dosyanın Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmesiyle birlikte tarafların beyanları ve iddianamede sıralanan deliller yargılama kapsamında değerlendirilecek.

ŞİDDET TEHDİDİNDE ACİL BAŞVURU YOLLARI

Şiddete uğrayan veya şiddet tehdidi altında bulunan kişiler kolluk birimlerine, Cumhuriyet başsavcılıklarına ve ilgili kamu kurumlarına başvurabiliyor. Acil tehlike halinde 112 Acil Çağrı Merkezi ile KADES üzerinden yardım talebinde bulunulması mümkün. Koruyucu ve önleyici tedbir mekanizmaları ise şiddet riski bulunan durumlarda mağdurun güvenliğinin sağlanması ve şiddet uyguladığı ileri sürülen kişinin mağdura yaklaşmasının veya iletişim kurmasının sınırlandırılması gibi önlemleri kapsayabiliyor.