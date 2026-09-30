Koca’nın açıklaması, Erdem’in son günlerde ALTSO’nun mali yapısına ilişkin yaptığı değerlendirmelerin ardından geldi. Erdem, göreve geldiklerinde odanın kasasında seçim döneminde tahsil edilen aidatlar dahil yaklaşık 6,5 milyon TL bulunduğunu, bunun yaklaşık 5 milyon TL’sinin seçim sürecindeki tahsilatlardan oluştuğunu ve normal bakiyenin yaklaşık 1,5 milyon TL olduğunu açıklamıştı. Erdem, bugün ise ALTSO kasasında yaklaşık 240 milyon TL bulunduğunu ifade etmişti.

KOCA: YAKLAŞIK 7 MİLYON TL BAKİYE DEVRETTİK

Yakup Koca ise önceki yönetimin odayı boş kasayla devrettiği yönündeki değerlendirmelere karşı çıktı. Görev değişimi sırasında yaklaşık 7 milyon TL bakiye bulunduğunu belirten Koca, geçmiş dönemin yaklaşımının parayı kasada tutmak yerine oda üyeleri ve Alanya için hizmet ve yatırımlara dönüştürmek olduğunu savundu.

Koca, özellikle Erdem’in kullandığı “israf musluklarını kapattık” ifadesine tepki göstererek, hangi harcamaların israf olarak değerlendirildiğinin kamuoyuna açıklanmasını istedi.

Önceki dönemde ALTSO’nun mali yönetimine ilişkin kamuya açık haberlerde de Yakup Koca’nın oda yönetiminde aktif görev aldığı görülüyor. 2020 yılında ALTSO Hesapları İnceleme Komisyonu üyeleri arasında yer alan Koca ve diğer komisyon üyeleri, pandemi koşullarına rağmen bütçenin artıda kapatılmasına ilişkin dönemin yönetimine teşekkür etmişti. 2021 yılı bütçesi ise 9,5 milyon TL denk bütçe olarak kabul edilmişti.

“AİDATLAR 580 TL'DEN 4 BİN 300 TL SEVİYESİNE ÇIKTI”

Koca’nın eleştirilerinin bir diğer başlığını oda aidatları oluşturdu. Kendi dönemlerinde şahıs kayıtlarında yıllık aidatın yaklaşık 580 TL seviyesinde olduğunu belirten Koca, bugün bu rakamın 4 bin 300 TL seviyelerine ulaştığını öne sürdü.

Koca, söz konusu artışı eleştirerek, “Neredeyse yüzde 600’lük bu artış hizmet etmek için değil, kasada para biriktirmek için yapılmıştır. Geçmiş dönemin tercihi para istiflemek değil, kaynağı Alanya’ya ve üyeye hizmete dönüştürmekti. Sayın Erdem tasarruf ile hizmet üretmemek arasındaki farkı karıştırıyor” ifadelerini kullandı.

Erdem ise aidat artışlarına ilişkin daha önce yaptığı açıklamada, artışın enflasyon ve personel giderlerindeki yükseliş nedeniyle zorunlu hale geldiğini savunmuştu. Erdem, kendi dönemlerinde aidatlarda yüzde 19 artış yaptıklarını ve en yüksek yıllık aidatın yaklaşık 4 bin 750 TL olduğunu söylemişti.

“HANGİ HARCAMALAR İSRAFTI?”

Erdem’in “israf musluklarını kapattık” sözlerine ayrıca değinen Koca, bu ifadenin önceki dönemde görev yapan yönetim, meclis ve komite üyelerini zan altında bıraktığını savundu.

Koca, geçmiş dönemde ALTSO Turizm Meslek Yüksekokulu, Yabancı Diller Yüksekokulu ve Diş Hekimliği Fakültesi binaları ile KOSGEB iş gezileri ve Ankara İrtibat Ofisi gibi çalışmaların hayata geçirildiğini belirterek, bunların hangisinin “israf” olarak değerlendirildiğinin açıklanmasını istedi.

Önceki dönem yöneticilerinin bazı iş gezilerindeki kişisel masraflarını kendi imkanlarıyla karşıladığını da ifade eden Koca, geçmiş yönetimin bütçe politikasının oda kaynaklarını kentte kalıcı hizmetlere dönüştürmek üzerine kurulu olduğunu savundu.

KOCA’DAN ERDEM’E “KALICI ESER” SORUSU

Koca, açıklamasının sonunda tartışmayı ALTSO’nun yaklaşık dört yıllık hizmet dönemine taşıyarak Erdem’e şu soruyu yöneltti:

“İsraf olarak değerlendirilip kısılan harcamalar ve sözde tasarruf anlayışıyla, bu yönetim 4 yıllık görev süresi boyunca Alanya’ya hangi projeyi kazandırmış, hangi kalıcı esere imza atmıştır? Önceki dönemde zaten başvurusu yapılmış Alanya Keçiboynuzu tescilini tamamlamak dışında, bankadaki mevduat haricinde elinizde ne var? ALTSO’nun geleceği bankada biriktirilen parayla değil, üyeye ve kente kazandırılan değerle ölçülür.”

ERDEM YENİ ALTSO BİNASINI İŞARET ETMİŞTİ

Eray Erdem ise mevcut yönetimin çalışmalarına yönelik eleştirilere verdiği yanıtlarda ALTSO’nun doğrudan icra makamı olmadığını, odanın temel rolünün iş dünyasının taleplerini ilgili kurumlara aktarmak ve çözüm için kamuoyu oluşturmak olduğunu ifade ediyor. Erdem ayrıca yeni ALTSO hizmet binası için hazırlıkların sürdüğünü ve kasadaki kaynağın bu yatırımda kullanılacağını açıklamıştı.

Erdem, yeni hizmet binasının seçim sonrasında hayata geçirilmesini planladıklarını belirtirken, yeni yapıda oda hizmetlerinin yanı sıra iş insanları ve meslek mensuplarının kullanabileceği alanların da bulunacağını söyledi.

ALTSO yönetiminin mali politikası, aidatlar ve dört yıllık dönemde gerçekleştirilen çalışmalar üzerinden başlayan tartışmanın, oda seçimleri öncesindeki gündemin önemli başlıklarından biri olması bekleniyor.