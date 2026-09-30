Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi'nde bulunan kapalı pazar yerinin yıkım kararı ve ardından durdurulan süreçle ilgili tartışmalar devam ediyor. Hakkında ortaya atılan iddialar üzerine yazılı bir açıklama yapan Fener Mahallesi Muhtarı Özgür Varol, sürecin muhtarlıkla ilgisi olmadığını bildirdi.

Antalya Semt Pazarcılar Odası'nın şikayeti ve alanın iskanının bulunmaması gerekçesiyle savcılık, Muratpaşa Belediyesi'ne durumu iletmişti. Belediye tarafından 7 Haziran 2024 tarihinde alınan yıkım kararının ardından, 27 Haziran 2024'te elektrik tesisatları sökülerek tahliye işlemleri başlatıldı. Ancak savcılık talimatıyla yıkım işlemleri son anda durduruldu.

HUKUKİ SÜREÇ NASIL BAŞLADI?

Pazar yerinin kuruluş aşamasında yaşanan mülkiyet sorunlarına dikkat çeken Muhtar Varol, alanın Pazarcılar Odası'na değil, esnaf kooperatifine ait şahıs arsaları üzerine inşa edildiğini aktardı. Arsa alımında 33 metrelik hissenin eksik kalması nedeniyle mülkiyet sorunu doğduğunu belirten Varol, yıkım kararının tamamen bu hukuki eksiklikten kaynaklandığını vurguladı.

İDDİALAR VE İSKAN SORUNU

Özel mülkiyet üzerine tam hisse alınmadan kurulan ticari alanlar, zamanla iskan ve ruhsat krizlerine yol açıyor. Fener Kapalı Pazar Yeri örneğinde de eksik hisse sorunu, alanın yasal statüsünü tartışmalı hale getirdi. Muhtar Varol, rant ve çıkar ilişkileriyle muhtarlığın hiçbir alakası olmadığını belirterek, asılsız iddialara itibar edilmemesi gerektiğini ifade etti.