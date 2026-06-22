Türkiye genelinde binlerce kişinin umutla takip ettiği çekilişte, noter huzurunda gerçekleştirilen kura sonucunda kazandıran rakamlar sıralandı. Çekilişin ardından vatandaşlar kuponlarını kontrol etmek için sonuç sorgulama ekranlarına yoğun ilgi gösterdi.

KAZANDIRAN NUMARALAR AÇIKLANDI

22 Haziran 2026 tarihli On Numara çekilişinde belirlenen şanslı numaralar şöyle oldu:

13 - 15 - 17 - 21 - 24 - 34 - 37 - 40 - 43 - 44 - 46 - 51 - 59 - 60 - 63 - 65 - 67 - 69 - 70 - 71 - 78 - 79

Açıklanan sonuçların ardından kupon sahipleri, tuttukları numaraları tek tek kontrol ederek ikramiye kazanıp kazanmadıklarını öğrenmeye çalıştı.

BÜYÜK İKRAMİYE 3,5 MİLYON TL’Yİ GEÇTİ

Bu haftaki çekilişte dağıtılacak büyük ikramiye tutarı 3 milyon 582 bin 617 TL olarak kayıtlara geçti. Büyük ödülün bir ya da birden fazla talihliye çıkıp çıkmadığına ilişkin detayların resmi sonuç raporlarının ardından netleşmesi bekleniyor.

Yetkililer, ikramiye kazanan vatandaşların biletlerini dikkatle saklamaları ve ikramiye işlemlerini Milli Piyango’nun belirlediği prosedürler doğrultusunda gerçekleştirmeleri gerektiğini hatırlattı.

SONUÇ EKRANLARINDA YOĞUNLUK

Çekilişin tamamlanmasının ardından özellikle internet üzerinden sonuç sorgulama ekranlarında yoğunluk yaşandı. Vatandaşlar, kuponlarındaki rakamları açıklanan sonuçlarla karşılaştırarak ikramiye kazanıp kazanmadıklarını öğrenmeye çalıştı.

On Numara’da farklı ikramiye kategorilerinde çok sayıda talihlinin ödül kazandığı belirtilirken, ikramiyelerin yasal süreçlerin tamamlanmasının ardından hak sahiplerine ödeneceği bildirildi. Haftanın çekilişiyle birlikte milyonlarca liralık ödül heyecanı bir kez daha yaşanmış oldu.