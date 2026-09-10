Seferihisar Belediyesi’ne yönelik yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında, görevden uzaklaştırılan ve tutuklanan Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ile Sultan Acar arasındaki para trafiğine ilişkin iddialar dosyanın öne çıkan başlıklarından biri oldu. Soruşturma dosyasına giren Acar’ın ifadesi ve WhatsApp yazışmalarında, nakit paraların zaman zaman şoförler aracılığıyla ulaştırıldığı, kişisel harcamalar ve konaklamalara ilişkin görüşmeler yapıldığı öne sürüldü. Dosyada ayrıca Acar’ın bir şirkette sigortalı gösterilmesine ilişkin işlemlerin de incelemeye alındığı belirtildi.

PARA TESLİMATLARI YAZIŞMALARA YANSIDI

Sultan Acar, savcılıktaki ifadesinde İsmail Yetişkin ile ilişki yaşadıklarını kabul ederek birliktelikleri sırasında kendisinden çeşitli zamanlarda para aldığını anlattı. Acar’ın anlatımına göre bazı ödemeler doğrudan Yetişkin tarafından yapılırken bazı nakit teslimatlarında şoförler devreye girdi. Dosyaya yansıyan WhatsApp kayıtlarında da Acar’ın para getirecek şoförü sorduğu, Yetişkin’in şoförün yola çıktığını bildirdiği ve teslimat sonrasında Acar’ın parayı aldığını belirten mesaj gönderdiği görüldü.

Acar, Folkart Vega’daki konutunun kirası ve kişisel ihtiyaçları için Yetişkin’den 300 bin TL aldığını, bu parayla altı aylık kira ödemesini yaptığını ifade etti. Dosyadaki başka bir yazışmada ise Acar’ın kira, faturalar ve ailesine göndereceği para nedeniyle 150 bin TL istediği belirtildi. Acar ayrıca Mart 2025’te 765 bin TL’ye aldığı beyaz Renault Clio’nun ilk 300 bin TL’lik bölümünün Yetişkin tarafından karşılandığını, kalan tutarı ise kendisi ile kardeşinin ödediğini söyledi.

ŞOFÖRLER DE SORUŞTURMANIN MERKEZİNE GİRDİ

Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında belediye yöneticilerinin şoförlerine yönelik işlemler de gerçekleştirildi. Yetişkin’in şoförü A.D. ile bir belediye başkan yardımcısının şoförü M.K. ağustos sonunda gözaltına alındı. Adli süreç sonunda M.K. tutuklanırken A.D. hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verildi. A.D.’nin dosyaya giren ifadesinde de Yetişkin’in talimatıyla Sultan Acar’a para götürdüğüne yönelik iddialar yer aldı.

OTEL VE MAKAM ARACI KAYITLARI İNCELENDİ

Sultan Acar, Antalya ve Muğla/Bodrum başta olmak üzere farklı noktalardaki konaklamalara ilişkin kendisine gösterilen kayıtları doğruladığını ifade etti. Bazı seyahatlerde belediyeye ait resmi aracın kullanıldığı iddiası da soruşturma dosyasına yansıdı. Bu bölümde adli makamların önündeki temel mesele, seyahat ve konaklama giderlerinin kaynağı ile kamuya ait araç ve imkânların kişisel amaçlarla kullanılıp kullanılmadığının deliller üzerinden belirlenmesi olacak.

SİGORTA İŞLEMLERİ DE DOSYADA

Dosyada incelenen bir başka başlık Acar’ın sigortalılık süreci oldu. Kaynakta yer alan bilgilere göre Acar’ın, Yetişkin’in talebi doğrultusunda Zeki Seyyar’a ait şirkette iki yıl boyunca sigortalı gösterildiği ve adına toplam 210 bin 428 lira 61 kuruş sigorta primi tahakkuk ettirildiği belirlendi. Soruşturma bakımından bu tür işlemlerde kişinin fiilen çalışıp çalışmadığı, primlerin hangi gerekçeyle yatırıldığı ve işlemin tarafları arasındaki ilişkinin niteliği önem taşıyor. Uygulamada fiili çalışmaya dayanmayan sigortalılık iddiaları, SGK kayıtları, işyeri belgeleri, ücret ödemeleri ve diğer mali kayıtların birlikte incelenmesiyle değerlendiriliyor.

SORUŞTURMA MALİ KAYITLARLA DERİNLEŞTİRİLDİ

Seferihisar Belediyesi’ne yönelik soruşturmanın yalnızca tanık veya şüpheli ifadelerine dayanmadığı, bilirkişi raporları, müşteki beyanları, etkin pişmanlık kapsamında verilen ifadeler, MASAK kayıtları, mali analizler ve iletişim kayıtlarının da incelemeye alındığı kamuoyuna yansıdı. Bu tür mali suç soruşturmalarında banka hareketleri, nakit para akışı, iletişim ve konum verileri ile tarafların anlatımlarının birbiriyle örtüşüp örtüşmediği, iddiaların somut delillerle desteklenmesi açısından önem taşıyor.

YETİŞKİN DAHİL 12 ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI

Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığınca suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet, irtikap ve kamu kurumlarının zararına dolandırıcılık suçlamaları kapsamında yürütülen soruşturmanın üçüncü dalgasında İsmail Yetişkin’in de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi hakkında işlem yapılmıştı. Haziran sonunda Yetişkin dahil 12 şüphelinin tutuklanmasına karar verilmiş, Yetişkin daha sonra İçişleri Bakanlığı tarafından belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştı. Soruşturma ilerleyen dönemde yeni ifadeler ve şoförlere yönelik adli işlemlerle genişledi.

İDDİALARIN HUKUKİ NİTELİĞİNİ YARGI BELİRLEYECEK

Dosyadaki WhatsApp görüşmeleri, para teslimatlarına ilişkin ifadeler, banka ve sigorta kayıtları ile seyahat ve konaklama bilgilerinin soruşturma makamlarınca birlikte değerlendirilmesi bekleniyor. Bir kişinin soruşturma kapsamında tutuklanması veya hakkında adli kontrol uygulanması, isnat edilen suçların kesinleştiği anlamına gelmiyor. Şüpheliler hakkındaki iddiaların suç oluşturup oluşturmadığı ve cezai sorumluluk bulunup bulunmadığı, soruşturma ve olası kovuşturma sürecinde elde edilen delillerin değerlendirilmesinin ardından yargı mercilerince karara bağlanacak.