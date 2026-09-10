İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının silahlı organize suç örgütlerine yönelik yürüttüğü soruşturmalarda, Sedat Şahin’e yönelik hazırlandığı değerlendirilen bir saldırı planı ortaya çıkarıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlüklerinin koordineli çalışmasıyla yürütülen soruşturmada, saldırıda kullanılacağı değerlendirilen silah ve araçlardan hazırlık sürecine kadar uzanan bağlantılar mercek altına alındı.

KADIKÖY’DEKİ YAKALAMA SORUŞTURMAYI DERİNLEŞTİRDİ

Soruşturmanın önemli aşamalarından biri 31 Ağustos 2026’da Kadıköy’de yaşandı. Polis ekiplerinin durdurmak istediği bir araçtan kaçarak uzaklaşmaya çalışan 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin üzerinde ve beraberlerinde bir tabanca ile uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Bu yakalamanın ardından açık ve kapalı kaynaklardan elde edilen veriler üzerinde yürütülen analiz ve istihbarat çalışmaları genişletildi.

Ekiplerin çalışmaları sonucunda soruşturmanın yeni adresi Beykoz oldu. Peyzaj alanı olarak faaliyet gösteren bir yerin, silahlı organize suç yapılanmasının silah ve mühimmatlarını saklamak amacıyla kullanıldığı belirlendi. Dedektör köpeklerinin de katıldığı aramalarda ağaçlar ve saksılar arasına gizlendiği belirtilen silah ve mühimmatlara ulaşıldı.

PEYZAJ ALANINDAN AĞIR SİLAHLAR ÇIKTI

Aramalarda 1 roketatar, 3 roketatar sevk fişeği, 3 anti-tank roket mühimmatı, 2 Kalaşnikof tipi uzun namlulu silah, 2 MP5 otomatik silah ile çok sayıda şarjör ve fişek ele geçirildi. Ayrıca 1 çalıntı motosiklet ile saldırıda kullanılacağı değerlendirilen yabancı plakalı bir BMW otomobile el konuldu. Soruşturma kapsamında silah ve mühimmatların alana farklı zamanlarda getirildiği ve planlanan saldırı öncesinde hazır hale getirildiği değerlendirildi.

SALDIRI HAZIRLIĞININ AŞAMALARI İNCELENİYOR

Organize suç soruşturmalarında yalnızca ele geçirilen silahların kime ait olduğunun belirlenmesi değil, bunların nasıl temin edildiği, nerede saklandığı, kimler tarafından taşındığı ve hangi eylem için hazırlandığının ortaya çıkarılması da önem taşıyor. Bu nedenle güvenlik birimleri; fiziki ve teknik takip bulguları, kamera kayıtları, araç hareketleri, dijital materyaller ve şüpheliler arasındaki irtibatları birlikte değerlendirerek örgütsel bağlantıları ortaya çıkarmaya çalışıyor. Somut delillerin hukuki niteliğine ise soruşturma ve yargılama makamları karar veriyor.

Başsavcılığın yürüttüğü soruşturmada, Beykoz’da ele geçirilen silah ve mühimmatın Sedat Şahin’e yönelik planlandığı değerlendirilen öldürme eyleminde kullanılacağı ve suç unsurlarının operasyondan kısa süre önce alandaki konteynıra taşındığı tespit edildi. Böylece soruşturma, Kadıköy’deki ilk yakalamadan silahların saklandığı noktaya kadar uzanan bir zincir üzerinden genişletildi.

BEYKOZ DAHA ÖNCE DE BENZER DOSYALARLA GÜNDEME GELDİ

Sedat Şahin’in adı geçmiş yıllarda da Beykoz merkezli silahlı saldırı ve organize suç soruşturmalarında yer aldı. 2016’da Şahin’in Beykoz’daki villasına uzun namlulu silahla saldırı düzenlenmiş, olayın ardından yürütülen soruşturmada yeni bir saldırı hazırlığı iddiasıyla şüpheliler yakalanmıştı. O dönemki soruşturmada da Şahin’in evinin çevresinde keşif çalışmaları yapıldığı ve saldırıda kullanılmak üzere ağır silahların temin edildiği yargı kararlarına yansımıştı.

2017’de yine Beykoz’da gerçekleştirilen başka bir operasyonda ise Şahin’in bulunduğu çiftlik evinde roketatarlar, uzun namlulu silahlar, tabancalar ve çok sayıda mühimmat ele geçirilmişti. Bu geçmiş dosyalar, bölgede organize suç soruşturmalarının uzun süredir güvenlik birimlerinin gündeminde bulunduğunu gösterirken, yeni soruşturma kendi delilleri ve şüphelileri üzerinden ayrı olarak yürütülüyor.

DELİLLER ADLİ SÜREÇTE DEĞERLENDİRİLECEK

Bu tür soruşturmalarda ele geçirilen silahlar üzerinde kriminal ve balistik incelemeler yapılırken, araçlar ve dijital materyaller de olası bağlantıların belirlenmesi amacıyla incelenebiliyor. Savcılık, elde edilen delilleri şüphelilerin eylemleriyle birlikte değerlendirerek uygulanabilecek suçlamaları belirliyor. Daha önce aktardığımız uyuşturucu operasyonunda olduğu gibi, gözaltı işlemlerinin ardından şüpheliler hakkında serbest bırakma, adli kontrol veya tutuklama gibi tedbirler konusunda ilgili adli makamlar karar veriyor; soruşturma aşamasındaki iddialar ise kesinleşmiş mahkeme hükmü anlamına gelmiyor.