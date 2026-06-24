Yaz sezonunun en hareketli gecelerinden birinde gerçekleşen etkinlikte, müzikseverler unutulmaz bir eğlence deneyimi yaşadı. Gece boyunca sahne alan başarılı DJ Airsan, enerjik performansı ve geniş müzik repertuvarıyla dans pistini dolduran yüzlerce konuğu adeta müziğin ritmine teslim etti. Birbirinden popüler R&B, Hip-Hop ve pop parçalarını kendine özgü tarzıyla harmanlayan DJ Airsan, eğlencenin temposunu gece boyunca yüksek tutmayı başardı.

Mekanın açık hava atmosferinde gerçekleşen organizasyonda katılımcılar, ışık gösterileri ve güçlü ses sistemi eşliğinde müziğin keyfini çıkarırken, dans pisti gecenin ilerleyen saatlerine kadar doluluğunu korudu. Tatilciler ve eğlence severler, sabahın ilk ışıklarına kadar süren etkinlikte doyasıya eğlendi.

Gecenin bir diğer yıldız ismi ise başarılı performansıyla dikkat çeken DJ Gökhan Sakaltaş oldu. Sahneye çıktığı andan itibaren enerjisiyle büyük ilgi gören Sakaltaş, özel remixleri ve etkileyici sahne hakimiyetiyle müzikseverlerden tam not aldı. Dinamik setleriyle geceye farklı bir renk katan DJ Gökhan Sakaltaş, katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

DJ Airsan ve DJ Gökhan Sakaltaş’ın sahnedeki uyumu, gecenin en çok konuşulan detaylarından biri oldu. İki başarılı DJ’in ardı ardına gerçekleştirdiği performanslar sayesinde eğlencenin temposu hiç düşmedi. Katılımcılar, müzikle dolu saatler boyunca dans ederek yaz sezonunun enerjisini doyasıya yaşadı.

Alanya’nın eğlence hayatında önemli bir yere sahip olan Club Summer Garden, açık hava konsepti, modern dekorasyonu, güçlü ses ve ışık sistemleri ile her sezon binlerce ziyaretçiyi ağırlamayı sürdürüyor. Uluslararası standartlardaki organizasyonlarıyla dikkat çeken mekan, dünyanın farklı ülkelerinden gelen turistlerin de tercih ettiği eğlence merkezleri arasında yer alıyor.

Yaz sezonu boyunca farklı konseptlerde etkinlikler düzenleyen Club Summer Garden, özellikle R&B, Hip-Hop ve pop müzik geceleriyle gençlerin ve tatilcilerin gözde adreslerinden biri olmayı sürdürüyor. Düzenli olarak sahne alan yerli ve yabancı DJ’ler sayesinde mekan, Alanya gece hayatının en canlı noktalarından biri olarak öne çıkıyor.

Yerli ve yabancı yüzlerce konuğun katıldığı gecede renkli görüntüler ortaya çıkarken, müziğin ve eğlencenin bir an olsun durmadığı organizasyon katılımcılardan büyük beğeni topladı. Yaz sezonunun ritmini yakalamak isteyen eğlence severler, Club Summer Garden’da sabahın ilk saatlerine kadar süren unutulmaz bir gece yaşadı.

2026 yaz sezonuna hızlı bir giriş yapan Club Summer Garden’ın önümüzdeki haftalarda da birbirinden özel etkinlikler ve sürpriz performanslarla misafirlerini ağırlamaya devam edeceği belirtildi. Alanya’nın gece hayatına yön veren mekan, müzik ve eğlenceyi bir araya getiren organizasyonlarıyla yaz boyunca adından söz ettirmeyi sürdürüyor. (Mehmet TUNÇ)