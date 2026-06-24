GENÇ MÜSİAD Alanya Başkanı Mehmet Miraç Selçuk ve yönetim kurulu üyeleri, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik’i makamında ziyaret ederek şehir ekonomisi, genç girişimcilik ve ortak proje imkanları üzerine görüş alışverişinde bulundu. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette, Alanya’nın ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlayabilecek çalışmalar ele alınırken, genç iş insanlarının kent yönetimiyle daha güçlü iş birliği içerisinde hareket etmesinin önemi vurgulandı.

Ziyarette Genç MÜSİAD Alanya heyeti, derneğin yürüttüğü faaliyetler ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında Başkan Özçelik’e bilgi verdi. Özellikle genç girişimcilerin desteklenmesi, iş dünyası ile yerel yönetimler arasındaki iletişimin güçlendirilmesi ve Alanya’nın ekonomik potansiyelinin daha etkin değerlendirilmesine yönelik fikirler paylaşıldı.

Genç iş insanlarının şehir ekonomisine sağladığı katkının önemine dikkat çekilen görüşmede, sosyal sorumluluk projeleri, eğitim faaliyetleri ve girişimcilik alanında yapılabilecek ortak çalışmalar da değerlendirildi. Alanya’nın geleceğine yönelik projelerin konuşulduğu buluşmada, gençlerin üretim, istihdam ve yatırım süreçlerinde daha aktif rol üstlenmesinin gerekliliği üzerinde duruldu.

Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan Genç MÜSİAD Alanya Başkanı Mehmet Miraç Selçuk, genç iş insanlarının Alanya’nın gelişimi için sorumluluk almaya hazır olduğunu belirterek, “Alanya’mızın kalkınması ve genç iş dünyasının şehrimizle daha entegre bir şekilde çalışması için üzerimize düşen her türlü sorumluluğu almaya hazırız. Belediye Başkanımız Osman Tarık Özçelik ile yaptığımız bu verimli görüşme, yerel yönetimle olan iş birliğimizi güçlendirme adına oldukça kıymetliydi. Nazik kabulleri ve bizlere gösterdikleri yakın ilgiden dolayı kendilerine teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik ise genç iş insanlarının kentin geleceği açısından önemli bir değer olduğunu ifade ederek, üretken ve yenilikçi fikirlerin her zaman desteklenmesi gerektiğini söyledi. Gençlerin enerjisi ve girişimci ruhunun Alanya’nın ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlayacağını belirten Özçelik, belediye olarak gençlerin projelerine destek vermeye devam edeceklerini kaydetti.

Başkan Özçelik, “Şehrimizin gelişiminde gençlerimizin ortaya koyduğu fikirler ve çalışmalar büyük önem taşıyor. Alanya’yı daha ileriye taşıyacak projelerde tüm kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde çalışmaya hazırız. Genç MÜSİAD’ın yürüttüğü çalışmaları değerli buluyor ve başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Karşılıklı iyi niyet mesajlarının verildiği ziyaret, hatıra fotoğrafı çekimi ve gelecekte gerçekleştirilebilecek ortak projeler üzerine yapılan değerlendirmelerle sona erdi. Görüşmenin, yerel yönetim ile genç iş dünyası arasındaki iletişimin güçlenmesine ve Alanya’nın kalkınmasına yönelik yeni iş birliklerine zemin hazırlaması bekleniyor.