Olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Kepez ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde yol kenarında duran bir otomobilde bulunan iki kadın bir süre araç içerisinde vakit geçirdi.

İddiaya göre daha sonra kadınlardan biri araçtan inerek müzik eşliğinde dans etmeye başladı. Kadının, otomobilin ön kısmında ve yol kenarında sergilediği hareketler çevrede bulunan vatandaşların dikkatini çekti. Yaşananlar, bölgeden geçen bazı kişilerin de ilgisini çekerken, olay kısa sürede çevrede konuşulan konular arasında yer aldı.

Arkadaşı Cep Telefonuyla Kaydetti

Otomobilde bulunan diğer kadının ise araçtan inmeyerek arkadaşını cep telefonu kamerasıyla görüntülediği görüldü. Kadının dans ettiği anların sosyal medya paylaşımı amacıyla kaydedildiği iddia edilirken, görüntülerde çevrede bulunan bazı vatandaşların da yaşananları izlediği görüldü.

O Anlar Kameraya Yansıdı

Sokak ortasında yaşanan ilginç anlar, çevrede bulunan bir apartmandan cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. Görüntülerde kadının müzik eşliğinde dans ettiği, arkadaşının ise bu anları kayda aldığı görüldü.

Mahalle sakinleri tarafından kaydedilen görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılırken, olayın çevrede rahatsızlık oluşturduğu öne sürüldü. Ancak olayla ilgili resmi makamlara herhangi bir şikayet yapılıp yapılmadığı konusunda bilgi bulunmuyor.

Olayla ilgili herhangi bir adli veya idari işlem başlatılıp başlatılmadığı ise öğrenilemedi.