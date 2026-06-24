Önceki gün düzenlenen konsere öğrencilerin aileleri, yakınları ve çok sayıda sanatsever katıldı. Salonu dolduran izleyiciler, genç müzisyenlerin sahne performanslarını ilgiyle takip etti. Farklı yaş gruplarındaki öğrenciler, çeşitli enstrümanlarla seslendirdikleri eserlerle hem yeteneklerini sergiledi hem de uzun süren emeklerinin karşılığını sahnede alma fırsatı buldu.

Konser boyunca piyano, gitar, bağlama ve farklı enstrümanlarla sahne alan öğrenciler, izleyenlerden büyük beğeni topladı. Programda yer alan eserler zaman zaman duygusal anlar yaşatırken, zaman zaman da hareketli melodilerle salona keyifli dakikalar yaşattı. Öğrencilerin sahnedeki özgüvenleri ve performansları, müzik eğitimine verilen emeğin önemini bir kez daha ortaya koydu.

Gecenin dikkat çeken isimlerinden biri ise bağlama performansıyla sahne alan Belinay Şanlı oldu. Sazıyla seslendirdiği eserlerde başarılı bir performans ortaya koyan genç yetenek, salondaki izleyicilerden büyük alkış aldı. Sahnedeki heyecanını başarıyla yöneten Belinay Şanlı, performansının ardından uzun süre ayakta alkışlandı.

Belinay Şanlı’nın bu anlamlı gününde ailesi de onu yalnız bırakmadı. Helcavı Yakup’un sahibi Mehmet Şanlı başta olmak üzere aile bireyleri, genç sanatçının sahnedeki başarısına ortak olmak için konseri yakından takip etti. Gurur dolu anların yaşandığı gecede aile üyeleri, Belinay’ın performansını büyük bir heyecanla izledi.

Konser sonunda öğrenciler ve eğitmenler izleyicilerin tebriklerini kabul ederken, aileler de çocuklarının başarısını kutladı. Şanlı ailesi, Belinay Şanlı ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirerek bu özel günü ölümsüzleştirdi.

Gazipaşa’da sanata ve genç yeteneklere verilen desteğin bir göstergesi olan konser, izleyicilerden tam not aldı. Hem öğrencilerin sahne deneyimi kazanmasına katkı sağlayan hem de sanatseverleri bir araya getiren etkinlik, müziğin birleştirici gücünü bir kez daha gözler önüne serdi. Organizasyon sonunda katılımcılar, genç yeteneklerin sergilediği başarılı performanslardan dolayı öğrencilere ve eğitmenlere teşekkür etti.