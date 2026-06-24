Sınıf Öğretmeni Fatma Aydın’ın öncülüğünde ve Okul Müdürü Kamil Aydın’ın destekleriyle gerçekleştirilen etkinlik, öğrenci velileri ve davetlilerin yoğun katılımıyla okulda adeta bayram havasında geçti. Program boyunca öğrencilerin heyecanı ve mutluluğu gözlerinden okunurken, aileler de çocuklarının ilk büyük sahne deneyimlerine tanıklık etmenin gururunu yaşadı.

Okuma Bayramı kapsamında sahneye çıkan öğrenciler, okuma yazmayı öğrenmenin sevincini şiirler, şarkılar, dans gösterileri ve çeşitli etkinliklerle kutladı. Miniklerin sergilediği performanslar salondaki izleyiciler tarafından ilgiyle takip edilirken, sık sık alkışlarla desteklendi. Öğrencilerin özgüvenle sahnede yer alması ve başarılı sunumları velileri duygulandırdı.

Etkinlikte konuşan Okul Müdürü Kamil Aydın, öğrencilerin bir yıl boyunca gösterdikleri çabanın bugün anlamlı bir şekilde taçlandığını belirtti. Eğitim sürecinde emeği geçen öğretmenlere ve ailelere teşekkür eden Aydın, “Çocuklarımızın bugün sergilediği başarı hepimizi gururlandırdı. Bu güzel organizasyonun hazırlanmasında büyük emek harcayan öğretmenimiz Fatma Aydın’a ve çocuklarımızı her zaman destekleyen değerli velilerimize teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizin eğitim hayatları boyunca başarılı, mutlu ve ülkemize faydalı bireyler olarak yetişmelerini temenni ediyorum” dedi.

Sınıf Öğretmeni Fatma Aydın’ın yıl boyunca öğrencileriyle yakından ilgilenerek hazırladığı program, katılımcılardan tam not aldı. Veliler, çocuklarının kısa sürede okuma yazma öğrenerek sahnede kendilerini ifade etmelerinin mutluluğunu yaşarken, öğretmenlerin özverili çalışmalarına teşekkür etti.

Okuma yazma öğrenme sürecinin önemli bir kilometre taşı olarak kabul edilen Okuma Bayramı, öğrencilerin eğitim hayatlarında unutamayacakları anılar arasında yer aldı. Program sonunda öğrenciler aileleri, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla bol bol hatıra fotoğrafı çektirirken, salonda neşeli ve duygusal anlar yaşandı.

Gönül Kemal Reisoğlu İlkokulu’nda düzenlenen Okuma Bayramı, minik öğrencilerin başarılarının kutlandığı, ailelerin gurur duyduğu ve eğitimin öneminin bir kez daha vurgulandığı anlamlı bir etkinlik olarak hafızalarda yer etti. Program, toplu fotoğraf çekimi ve hatıra kareleriyle sona erdi.(Mehmet TUNÇ)