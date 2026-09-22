Antalya'nın Kepez ilçesi Ahatlı Mahallesi 3115. Sokak'ta bulunan bir apartmanda saat 20.15 sıralarında yangın meydana geldi. Alt kattaki daireden yükselen dumanları fark eden çevre sakinleri, durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yaklaşık 10 dakika içinde adrese ulaştı. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde alevler, üst katlara ve diğer odalara yayılmadan kontrol altına alındı. Olay sırasında daire sakinlerinin evde bulunmaması olası bir yaralanmanın önüne geçti.

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ

İtfaiye ekiplerinin yaptığı ilk incelemelere göre yangının beyaz eşya kaynaklı olduğu değerlendirildi. Buzdolabının buzluk kısmında başlayan ısınma sonucu eriyen parçaların klimaya temas ettiği ve tesisatta kısa devreye yol açtığı aktarıldı. Yetkililerin değerlendirmesinde, bölgede yaşanan elektrik kesintisi ve voltaj dalgalanmalarının da olayı tetiklemiş olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu bildirildi.

BEYAZ EŞYALARDA VOLTAJ TEHLİKESİ

Ani elektrik kesintileri ve voltaj dalgalanmaları, buzdolabı ile klima gibi sürekli fişe takılı cihazlarda kısa devre riskini artırıyor. Bu tür yangınların önüne geçebilmek için akım korumalı priz kullanılması veya tesisata voltaj koruyucu röle takılması temel bir güvenlik önlemi olarak öne çıkıyor. Polis ve itfaiye ekiplerinin olayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor.