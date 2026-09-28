Antalya'nın Kepez ilçesinde yaşayan ve Belek'teki bir otelde çalışan Dilek Emektar, 24 Eylül sabahı işe gitmek için ayrıldığı evine bir daha dönmedi. Ailesinin şikayeti üzerine emniyet güçleri, 4 gündür kayıp olan genç kadını bulmak için arama çalışması başlattı.

Sabah saat 06.30 sıralarında evden çıkan Emektar'ın akşam saatlerinde dönmemesi üzerine ailesi kendisine telefonla ulaşmaya çalıştı ancak cihazın kapalı olduğu anlaşıldı. Ailesinin iş arkadaşlarıyla yaptığı görüşmelerden aktardığına göre, genç kadının mesai bitiminde servis aracına bindiği ve Özel Akdeniz Şifa Hastanesi yakınlarında inerek farklı bir yöne doğru yürüdüğü öğrenildi.

ANNESİ KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNDU

Polis merkezine giderek ifade veren anne Gülay Emektar, kızının hayatından endişe ettiğini belirterek resmi kayıp başvurusunda bulundu. Anne Emektar'ın emniyetteki ifadesine göre, genç kadın 2025 yılı içinde daha önce de iki kez evden habersiz ayrılmıştı. Kaybolduğu gün üzerinde siyah gömlek, siyah pantolon ve siyah ayakkabı bulunan Dilek Emektar'ın 1.63 metre boyunda, 78 kilogram ağırlığında, beyaz tenli ve siyah saçlı olduğu bildirildi.

KAYIP İHBARLARINDA NE YAPILMALI?

Kayıp şahıs vakalarında, aranan kişinin eşkaline uyan birini gören vatandaşların zaman kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi vermesi hayati önem taşıyor. Emniyet birimleri, kaybolma olaylarının ardından çevredeki güvenlik kameralarının incelenmesi ve vatandaşlardan gelen ihbarların değerlendirilmesiyle arama süreçlerini yürütüyor.