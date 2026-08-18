Kemer ilçesinde yer alan Phaselis Antik Kenti, tarihi kalıntıları ve eşsiz koylarıyla turizm sezonunda yerli ve yabancı turistlerin en çok tercih ettiği noktalar arasında yer alıyor. Deniz, kum ve güneş üçlüsüne kültürel mirası da ekleyen bölge, ziyaretçilerine binlerce yıllık tarihin içinde yüzme imkanı sunuyor.

Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz'ın aktardığı verilere göre, Phaselis 2025 yılında 481 bin 306 kişiyi ağırlayarak Antalya sınırları içindeki en popüler ören yeri konumuna ulaştı. Solmaz, alanın kültür turizmi açısından taşıdığı öneme dikkat çekerek, bu yıl sonu itibarıyla mevcut ziyaretçi rakamlarının aşılmasını beklediklerini ifade etti.

ZİYARETÇİLERE FARKLI BİR DENEYİM SUNUYOR

Antik çağlarda önemli bir ticaret merkezi olan kentin, günümüzde tatilcilere sunduğu atmosfer büyük beğeni topluyor. Kaymakam Solmaz, insanların sadece doğal güzellikler için değil, bin yıl önceki yaşamın izlerini sürerek aynı koylarda denize girme fikrinin yarattığı anlamlı anılar için bölgeyi tercih ettiğini belirtti.

PHASELİS NEDEN BU KADAR ÇOK TERCİH EDİLİYOR?

Antik dönemin en işlek liman kentlerinden biri olarak bilinen Phaselis; çam ağaçlarının gölgesinde dinlenme imkanı sunarken, ziyaretçilerine hemen birkaç adım ötede Roma ve Bizans dönemine ait su kemerleri ile antik tiyatro kalıntılarını inceleme fırsatı veriyor. Bu çok yönlü yapı, bölgeyi standart bir plajdan ayırarak hem serinleme hem de tarihi bir açık hava müzesini keşfetme noktasına taşıyor.

Bölgeyi tavsiye üzerine Kayseri'den gelerek gezen Anıl Akgüneş, asırlar önce insanların denize girdiği sularda yüzmenin özel bir his olduğunu dile getirdi. Daha önce de antik kenti ziyaret eden Pelinsu Beril Aşkın alanın doğasına vurgu yaparken, Zeynep Vıraca ise tarihi kalıntılar arasında ailesiyle vakit geçirmenin benzersiz bir tatil deneyimi sunduğunu açıkladı.