UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonu play-off turu heyecanı başlıyor. Lig aşamasına yükselmeyi hedefleyen Fenerbahçe, Fransa Ligue 1 temsilcisi Lyon'u sahasında konuk edecek. Chobani Stadı'nda oynanacak mücadele saat 22.00'de başlayacak ve TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Sven Jablonski yönetecek. Jablonski'nin yardımcılıklarını Eduard Beitinger ile Eric Müller üstlenecek.

Şampiyonlar Ligi yolculuğuna 2. eleme turundan başlayan Fenerbahçe, Gornik Zabrze'nin ardından Sturm Graz'ı da saf dışı bırakarak play-off turuna adını yazdırdı. Sarı-lacivertli ekip, Lyon karşısında taraftarı önünde oynayacağı ilk maçtan avantajlı bir sonuçla ayrılarak rövanş öncesi önemli bir adım atmayı amaçlıyor.

Fenerbahçe, Fransız temsilcisini elemesi durumunda 17 sezon sonra Şampiyonlar Ligi'nde yeniden boy gösterecek. Sarı-lacivertliler, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonunda son olarak 2008-2009 sezonunda yer aldı. Eşleşmenin rövanşı 26 Ağustos'ta Lyon'da oynanacak.

TALISCA'NIN GOL SERİSİ

Teknik direktör İsmail Kartal'ın Lyon karşısındaki önemli hücum silahlarından biri Anderson Talisca olacak. Brezilyalı futbolcu, Şampiyonlar Ligi elemelerinde çıktığı 4 karşılaşmada da gol sevinci yaşadı. Süper Lig'in ilk haftasındaki Gençlerbirliği maçında da fileleri havalandıran Talisca, bu sezon oynadığı 5 resmi karşılaşmada 5 gole ulaştı.

FENERBAHÇE'DE EKSİKLER VE KADRO DEĞİŞİKLİKLERİ

Sturm Graz ile oynanan 3. eleme turu ilk maçında sakatlanan Jayden Oosterwolde, UEFA'ya bildirilen kadrodan çıkarıldı. Sidiki Cherif de listede yer almadı.

Sakatlığı bulunan Mert Günok, Lyon karşılaşmasında forma giyemeyecek. Gençlerbirliği maçında cezası nedeniyle kadroda bulunmayan Ederson'ın ise Lyon karşısında ilk 11'de görev yapması bekleniyor. Napoli'den transfer edilen Romelu Lukaku da UEFA listesine dahil edildi.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Brown, Ake, Skriniar, Semedo, Guendouzi, Kante, Asensio, Kerem, Greenwood, Talisca.

Lyon: Greif, Abner, Niakhate, Kluivert, Maitland-Niles, Tolisso, Tessmann, Morton, Fofana, Nuamah, Openda.