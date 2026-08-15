Alanya Belediyesi, kentin doğal değerlerini tehdit eden çevre kirliliğine karşı da denetimlerini artırıyor. Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde, iki ayrı noktada atık suların Hacet Deresi’ne bırakıldığı tespit edildi. İlk olay, Sugözü Mahallesi Aydoğan Sokak'taki villaların olduğu çevrede ortaya çıkarıldı. Yapılan kontrolde, foseptik çukurundaki atık suların taşarak çevreye yayıldığı belirlendi. Ekiplerin yaptığı incelemede ise daha dikkat çekici bir durum tespit edildi. Atık suyun, bir boru vasıtasıyla yağmur suyu menfezine bağlandığı ve buradan Hacet Deresi’ne bırakıldığı görüldü.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Tespitlerin ardından gerekli tutanaklar düzenlenerek sorumlular hakkında çevre mevzuatı kapsamında cezai işlem uygulandı. Olayın niteliği nedeniyle Türk Ceza Kanunu’nun 181. maddesi (çevrenin kasten kirletilmesi) kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. Zabıta ekiplerinin Bektaş Mahallesi 109. Sokaktaki villaların denetiminde de benzer bir çevre kirliliği tespit edildi. Yapılan incelemede, bölgedeki atık suların vidanjörle çekildiği, ancak çekilen atık suyun uygun bir bertaraf yönteminin kullanılması yerine, doğrudan yine Hacet Deresi’ne bırakıldığı belirlendi. Zabıta tarafından olayla ilgili cezai işlem uygulanırken, TCK 181. madde kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.

Ayrıca her iki olayda da sorumlu ve sorumlular hakkında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na ihbarda bulunuldu.

BAŞKAN ÖZÇELİK: DENETİMLERİMİZ ARTARAK DEVAM EDİYOR

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, atık suların çevreye, yağmur suyu hatlarına, derelere ve doğal alanlara bırakılmasının çevre ve halk sağlığı açısından ciddi sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekerek, bu tür uygulamalara ilişkin denetimlerin artarak devam ettiğini söyledi. Başkan Özçelik, “Derelerimizi hiç kimsenin atık su kanalı haline getirmesine izin vermeyeceğiz. Çevreyi kirleten uygulamalar nerede ve kim tarafından yapılırsa yapılsın, gerekli müdahaleyi anında yapmaya devam edeceğiz. Alanya’mızın suyuna, toprağına ve doğasına zarar veren her ihlalin ve uygulamanın karşısında olacağız" dedi.

Kaynak: Alanya Belediyesi BÜLTEN