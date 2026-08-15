ALANYA’NIN Konaklı Mahallesi’nde meydana gelen olayda, parkta birlikte alkol alan iki arkadaş arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kanlı bitti. Boynundan bıçaklanan 23 yaşındaki M.K. hastaneye kaldırılırken, olayın ardından gözaltına alınan 25 yaşındaki T.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre olay, Konaklı Mahallesi’nde bulunan bir parkta meydana geldi. İddiaya göre T.A. ile arkadaşı M.K., parkta birlikte alkol almaya başladı. İki arkadaş arasında bir süre sonra henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

TARTIŞMA KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Taraflar arasında başlayan sözlü tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştüğü belirtildi. İddiaya göre T.A., yanında bulunan bıçağı kullanarak arkadaşı M.K.’yi boyun bölgesinden yaraladı.

Yaşanan olayın ardından çevrede bulunan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

BOYNUNDAN YARALANAN M.K. HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine ulaşan 112 Acil Sağlık ekipleri, boynundan yaralanan M.K.’ye ilk müdahaleyi parkta yaptı. Yaralı, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri ise olayın meydana geldiği bölgede inceleme yaparak kavganın çıkış nedeninin belirlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

ŞÜPHELİ JANDARMA TARAFINDAN GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından T.A., Konaklı Jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, işlemleri yapılmak üzere Konaklı Jandarma Karakol Komutanlığı’na götürüldü.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan T.A., daha sonra adliyeye sevk edildi.

‘KASTEN YARALAMA’ SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Cumhuriyet savcılığındaki işlemlerinin ardından tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen T.A. hakkında karar verildi.

Mahkeme, 25 yaşındaki T.A.’nın ‘kasten yaralama’ suçundan tutuklanmasına hükmetti. T.A., işlemlerinin ardından Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

Olayın çıkış nedenine ilişkin incelemenin sürdüğü öğrenildi. (Mehmet AL)