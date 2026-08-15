ALANYA’DA anıt önünde meydana gelen bıçaklı kavga, korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Danimarka’dan Alanya’ya tatil için geldiği belirtilen erkek turist, çıkan tartışmanın ardından boynundan bıçaklanarak ağır yaralandı. Olayın şüphelisi olarak gözaltına alınan 18 yaşındaki İ.B. ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre olay, Danimarka uyruklu turistin arkadaşlarıyla birlikte anıt önünde bulunduğu sırada meydana geldi. Arkadaşlarıyla alkol aldığı belirtilen turist ile 18 yaşındaki İ.B. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Taraflar arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. İddiaya göre İ.B., yanında bulunan bıçağı çıkararak Danimarkalı turisti boyun bölgesinden yaraladı.

Turistin kanlar içerisinde kaldığını gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

AĞIR YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI

Kısa sürede olay yerine ulaşan 112 Acil Sağlık ekipleri, boynundan bıçaklanan turiste ilk müdahaleyi yaptı. Ağır yaralandığı belirtilen turist daha sonra ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri ise olayın ardından bölgede inceleme yaparak saldırının şüphelisinin yakalanması için çalışma başlattı.

18 YAŞINDAKİ ŞÜPHELİ YAKALANDI

Yürütülen çalışma sonucunda olayın şüphelisi olduğu belirtilen 18 yaşındaki İ.B., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

İ.B., işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla Cumhuriyet Şehit Coşkun Nazilli Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü. Buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheli adliyeye sevk edildi.

‘KASTEN YARALAMA’ SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Savcılık işlemlerinin ardından Alanya Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan İ.B. hakkında karar verildi.

18 yaşındaki şüpheli, ‘kasten yaralama’ suçundan tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

Polisin olayın çıkış nedenine ve yaşanan kavganın ayrıntılarına ilişkin incelemesinin sürdüğü öğrenildi. (Mehmet AL)