Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Kayserispor ile Muğlaspor, 2 Kasım 2026 Pazartesi günü saat 20.00'de karşı karşıya gelecek. Kayseri'de oynanacak mücadele beIN SPORTS 2 ve TRT Spor ekranlarından yayınlanacak. Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) resmi fikstüründe de karşılaşmanın başlama saati 20.00 olarak yer alıyor.

KAYSERİSPOR - MUĞLASPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Metro Holding Kayserispor'un ev sahipliğindeki karşılaşma, Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak. TFF'nin 2 Kasım 2026 tarihli haftalık müsabaka programına göre mücadele, Trendyol 1. Lig'de 13. haftanın kapanış karşılaşması olacak.

KAYSERİSPOR ZİRVE TAKİBİNİ SÜRDÜRÜYOR

Kayserispor, Muğlaspor karşılaşması öncesinde ligde ikinci sırada bulunuyor. Zirve mücadelesini sürdüren Kayseri temsilcisi, taraftarı önünde kazanarak lider Bursaspor ile arasındaki puan farkını azaltmayı hedefliyor.

Muğlaspor ise karşılaşmaya sekizinci sırada çıkıyor. Deplasmanda alacağı olumlu sonuçla üst sıralara yaklaşmak isteyen Muğla temsilcisi için Kayseri karşılaşması, ligdeki konumunu güçlendirme fırsatı taşıyor.

ANTALYASPOR'UN DA YER ALDIĞI LİGDE KRİTİK HAFTA

Kayserispor ile Muğlaspor'un mücadele ettiği Trendyol 1. Lig'de Antalya temsilcisi Antalyaspor da yer alıyor. Antalyaspor, 13. hafta kapsamında 1 Kasım Pazar günü Iğdır FK deplasmanına çıktı ve karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Kayserispor-Muğlaspor mücadelesinin ardından haftanın maç programı tamamlanacak.

KAYSERİSPOR - MUĞLASPOR MAÇI YAYIN BİLGİLERİ

Karşılaşmanın başlama saati Türkiye saatiyle 20.00 olarak açıklandı. Mücadele beIN SPORTS 2 ve TRT Spor kanallarından futbolseverlerle buluşacak. Maçın tarih ve saat bilgileri Türkiye Futbol Federasyonunun resmi fikstürüyle örtüşüyor.

Kayserispor ile Muğlaspor arasındaki mücadelenin sonucu, özellikle zirve yarışındaki Kayseri temsilcisinin ligdeki konumu açısından önem taşıyor.