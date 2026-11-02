Futbolseverlerin merakla beklediği 2 Kasım Pazartesi maç takvimi belli oldu. Türkiye'de Süper Lig ve 1. Lig karşılaşmaları oynanırken Avrupa'nın önde gelen liglerinde de önemli mücadeleler sahne alacak.

Alanyalı futbolseverlerin gözü ise bu akşam deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak Corendon Alanyaspor'da olacak.

ALANYASPOR BU AKŞAM SAHAYA ÇIKIYOR

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasının kapanış karşılaşmasında Gençlerbirliği ile Corendon Alanyaspor kozlarını paylaşacak.

Ankara'da oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Turuncu-yeşilli ekibin deplasmandaki mücadelesi Alanyalı futbolseverler tarafından yakından takip edilecek.

BUGÜN SÜPER LİG'DE HANGİ MAÇ VAR?

2 Kasım Pazartesi günü Süper Lig'de tek karşılaşma oynanacak.

20.00 – Gençlerbirliği – Corendon Alanyaspor (beIN SPORTS 1)

Bu mücadeleyle birlikte Süper Lig'de 10. haftanın maç programı tamamlanacak.

TRENDYOL 1. LİG'DE BUGÜNÜN MAÇI

20.00 – Kayserispor – Muğlaspor (TRT Spor / beIN SPORTS yayın akışları)

AVRUPA'DA FUTBOL HEYECANI DEVAM EDİYOR

İngiltere Premier Lig

23.00 – Newcastle United – Everton

İtalya Serie A

20.30 – Sassuolo – Fiorentina

22.45 – Atalanta – Parma

İspanya La Liga

23.00 – Deportivo La Coruña – Osasuna

Fransa Ligue 1

22.45 – Lorient – Brest

Portekiz Ligi

23.15 – Benfica – Alverca

23.15 – Gil Vicente – Vitória Guimarães

BUGÜNKÜ MAÇLAR HANGİ KANALDA?

Türkiye'deki futbolseverler Gençlerbirliği-Alanyaspor karşılaşmasını beIN SPORTS 1 üzerinden takip edebilecek.

Kayserispor-Muğlaspor karşılaşması için TRT Spor ve beIN SPORTS yayın akışlarının kontrol edilmesi gerekiyor.

Avrupa liglerindeki karşılaşmalar ise ilgili yayın hakları kapsamında beIN SPORTS, S Sport, S Sport Plus ve diğer dijital platformlarda izlenebilecek. Maça özel kanal bilgileri yayın akışına göre değişebiliyor.

ALANYA'DA GÖZLER SAAT 20.00'DE

Günün yerel açıdan en önemli karşılaşması Gençlerbirliği-Alanyaspor mücadelesi olacak.

Turuncu-yeşilli takımın deplasmanda vereceği mücadele, Süper Lig'deki 10. haftanın kapanışına da sahne olacak. Karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.