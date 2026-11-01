Corendon Alanyaspor'un Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Gençlerbirliği, maç öncesindeki son antrenmanını tamamladı. Başkent ekibi, 2 Kasım 2026 Pazartesi günü oynanacak mücadele öncesinde biri cezalı, dördü sakat olmak üzere beş futbolcusundan yararlanamayacak. Ankara Eryaman Stadyumu'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

GENÇLERBİRLİĞİ'NDE ALANYASPOR HAZIRLIKLARI TAMAMLANDI

Gençlerbirliği Kulübünün 1 Kasım 2026 tarihli resmi açıklamasına göre kırmızı-siyahlı ekip, Alanyaspor karşılaşması öncesindeki son çalışmasını Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

Teknik direktör Bernd Storck yönetimindeki antrenman, ısınma koşuları ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Futbolcular daha sonra 5'e 2 top kapma çalışmasına katıldı.

Antrenmanın ikinci bölümünde çabukluk ve reaksiyon çalışmalarına ağırlık verildi. Son bölümde ise taktiksel varyasyonlar ve duran top organizasyonları üzerinde duruldu.

ALANYASPOR KARŞISINDA 5 FUTBOLCU OYNAMAYACAK

Gençlerbirliği'nin resmi açıklamasında, Alanyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek futbolcuların isimleri de paylaşıldı. Başkent temsilcisinde Ousmane Diabate sarı kart cezası nedeniyle maç kadrosunda bulunmayacak.

Sakatlıkları devam eden Dimitrios Goutas, Kevin Rodrigues, Pedro Pereira ve Ensar Çavuşoğlu da Alanyaspor karşısında görev alamayacak.

Böylece Gençlerbirliği, Süper Lig'in 10. haftasındaki karşılaşmaya beş oyuncusundan yoksun çıkacak. Eksik futbolcuların özellikle savunma hattındaki seçenekleri azaltması, teknik direktör Bernd Storck'un kadro tercihlerini etkileyebilecek.

ALANYASPOR İLE GENÇLERBİRLİĞİ ARASINDA 4 PUAN FARK VAR

Karşılaşma öncesinde iki takımın ligdeki konumları da önem taşıyor. Dokuz haftalık süreçte Corendon Alanyaspor 12 puan toplarken Gençlerbirliği 8 puanda kaldı.

Alanyaspor, 10. hafta öncesinde 11. sırada bulunurken Gençlerbirliği 16. sırada yer alıyor. Turuncu-yeşilli ekip, Ankara deplasmanından galibiyetle ayrılması halinde puanını 15'e yükseltecek.

Gençlerbirliği ise sahasında kazanarak 11 puana ulaşmayı ve alt sıralardan uzaklaşmayı hedefliyor. İki takım arasındaki dört puanlık fark, karşılaşmanın lig sıralaması açısından önemini artırıyor.

GENÇLERBİRLİĞİ'NİN SAVUNMA PERFORMANSI

Gençlerbirliği Kulübünün resmi internet sitesinde yayımlanan sezon istatistiklerine göre Ankara temsilcisi, geride kalan dokuz lig maçında iki galibiyet, iki beraberlik ve beş mağlubiyet aldı.

Bu karşılaşmalarda yedi gol atan kırmızı-siyahlılar, kalesinde 18 gol gördü. Böylece Gençlerbirliği'nin dokuz haftalık gol averajı eksi 11 oldu.

Bu veriler, Alanyaspor'un deplasmanda karşılaşacağı rakibinin savunma performansını ortaya koyuyor. Başkent ekibinin maç başına yediği gol ortalaması iki olurken Alanyaspor'un karşılaşmada bu istatistiği değerlendirmesi gerekecek.

GENÇLERBİRLİĞİ - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Gençlerbirliği ile Corendon Alanyaspor arasındaki Trendyol Süper Lig 10. hafta karşılaşması, 2 Kasım 2026 Pazartesi günü Ankara'daki Eryaman Stadyumu'nda oynanacak.

Gençlerbirliği Kulübünün resmi fikstüründe ve Passo'nun karşılaşmaya ilişkin bilet sayfasında maçın başlama saati 20.00 olarak yer alıyor.

Karşılaşmanın beIN SPORTS 1 ekranlarından yayımlanması planlanıyor.

ALANYASPOR TARAFTARLARI İÇİN DEPLASMAN BİLETİ BİLGİSİ

Passo'nun resmi satış sayfasında Gençlerbirliği-Alanyaspor karşılaşmasının misafir tribünü bilet fiyatı 300 TL olarak açıklandı.

Ev sahibi takım tribünlerinde ise bilet fiyatları 250 TL ile 5 bin TL arasında değişiyor. Gençlerbirliği'nin 2026-2027 sezonu kombineleri de karşılaşmada geçerli olacak.

Passo'nun duyurusuna göre yedi yaş ve üzerindeki seyirciler için Passo taraftar kartı ve bilet zorunluluğu bulunuyor. Alanyaspor taraftarları deplasman tribünü biletlerini Passo üzerinden temin edebilecek.

Karşılaşmanın ardından Gençlerbirliği, Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş deplasmanına çıkacak. Başkent ekibinin resmi fikstürüne göre bu mücadele 8 Kasım 2026 Pazar günü oynanacak.