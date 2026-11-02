İzmir Buca'da taksicilik yapan Erhan Şen'e, ağustos ayında fahri trafik müfettişi tarafından yaya geçidinde öncelik kurallarına uymadığı gerekçesiyle kesilen 5 bin 662 TL idari para cezası yargıdan döndü. İzmir 8. Sulh Ceza Hakimliği, 19 Ekim'de verdiği kararla, ihlali kanıtlayacak görsel veya somut bir belge sunulmadığı gerekçesiyle cezayı hukuka aykırı bularak iptal etti.

Karayolları Trafik Kanunu'nun (KTK) 74/A maddesi uyarınca 35 T 5525 plakalı aracına yazılan cezayı e-Devlet üzerinden öğrenen 40 yıllık şoför, avukat kızı Emine Şen Ümit aracılığıyla hukuki süreç başlattı. Dava dosyasına yansıyan bilgilere göre, Uğur Mumcu Mahallesi Özmen Caddesi üzerindeki ihlal iddiası yalnızca müfettişin tutanağına dayandırıldı.

MAHKEMEDEN SOMUT DELİL VURGUSU

Hakimlik kararında, idari yaptırım kararına dayanak gösterilen tutanak haricinde dosyada hiçbir ek delil bulunmadığına dikkat çekildi. Kural ihlalinin nasıl gerçekleştiğinin net bir şekilde belirtilmediği, olayı doğrulayacak herhangi bir fotoğraf veya video kaydının yer almadığı ifade edildi. Kararda, kabahatin işlendiğine dair şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı kanıtlara ulaşılamaması iptal gerekçesi olarak açıklandı.

SÜRÜCÜLER FAHRİ MÜFETTİŞ CEZALARINA NASIL İTİRAZ EDEBİLİR?

Trafik hukukuna göre, fahri müfettişlerin kestiği cezalarda yalnızca beyan yeterli görülmüyor. Sürücüler, kendilerine tebliğ edilen veya e-Devlet sistemine düşen cezalarda olay yeri, zamanı ve ihlalin şeklini gösteren somut bir kanıt (kamera kaydı, fotoğraf) bulunmadığını tespit ettiklerinde, 15 gün içinde yetkili Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurarak karara itiraz edebiliyor. Bu tür emsal kararlar, idari işlemlerde delil sunma zorunluluğunu pekiştiriyor.

Süreci değerlendiren Avukat Emine Şen Ümit, dosyada yalnızca müfettişin soyut beyanlarının bulunduğunu, yayanın konumu veya ihlale dair bir kaydın olmamasının itirazlarını haklı çıkardığını aktardı. Vatandaşların hak arama özgürlüğünün önemine değinen Ümit, benzer durumlarla karşılaşan sürücülerin cezaları doğrudan kabullenmek yerine hukuki yollara başvurmaları gerektiğini vurguladı.