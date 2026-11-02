Yollardaki çukurların neden olduğu araç hasarlarında kasko poliçelerinin devreye girebilmesi için sürücülerin dikkat etmesi gereken kritik adımlar bulunuyor. Anadolu Ajansı'nın (AA) aktardığı bilgilere göre, Sigorta Tatbikatçıları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Balkır Demirkan, çukur kaynaklı kazalarda sigorta şirketlerinin uyguladığı prosedürleri ve sürücülerin haklarını açıkladı.

HASAR SONRASI ARACI KULLANMAYA DEVAM ETMEYİN

Çukur kaynaklı kazalarda en sık karşılaşılan ret gerekçelerinin başında, hasarlı aracın kullanılmaya devam edilmesi geliyor. Özellikle aracın alt kısmının yere vurması sonucu karterin delinmesi durumunda, motorun yağsız çalışması büyük arızalara yol açıyor. Sigorta şirketleri, karter hasarını ilk etapta karşılasa dahi, sürüşe devam edildiği için motorda sonradan oluşan büyük maliyetli hasarları ödemeyi reddedebiliyor.

Gösterge panelinde uyarı ışığı yanması, aracın altında yağ sızıntısı veya gözle görülür bir fiziksel hasar tespit edilmesi halinde sürücülerin aracı derhal güvenli bir noktaya çekmesi gerekiyor. Bu aşamada hasarın çukurdan kaynaklandığını belgeleyen detaylı fotoğrafların çekilmesi ve kasko şirketiyle iletişime geçilerek çekici çağrılması büyük önem taşıyor.

BİLDİRİM İÇİN 5 İŞ GÜNÜ SÜRESİ BULUNUYOR

Hasarın kaza anında değil, daha sonra fark edildiği durumlarda da kasko poliçeleri ödeme yapabiliyor. Sürücülerin, hasarı öğrendikleri andan itibaren en geç 5 iş günü içinde sigorta şirketine bildirim yapması yasal bir zorunluluk olarak öne çıkıyor. Geç tespit edilen rot veya süspansiyon hasarlarında, görevlendirilen eksperler sorunun ani bir darbeden mi yoksa mekanik bir aşınmadan mı kaynaklandığını detaylıca inceliyor.

Bu inceleme sürecinde, araç içi kamera kayıtları, o güzergahtan geçildiğini doğrulayan navigasyon verileri ve olay yeri fotoğrafları sürücünün haklılığını kanıtlayan en önemli deliller arasında yer alıyor. Gecikmeli bildirimler tek başına tazminat hakkını ortadan kaldırmasa da, zararın büyümesi durumunda eksper tarafından hasar hesaplamasında kesinti yapılabiliyor.

SADECE LASTİK HASARLARI KAPSAM DIŞI KALABİLİR

Zorunlu trafik sigortası yalnızca üçüncü kişilere verilen zararları karşıladığı için, çukur kaynaklı kendi aracınızdaki hasarlar sadece kasko üzerinden tazmin edilebiliyor. Dar kasko veya muafiyetli poliçelerde bazı kısıtlamalar bulunurken, birçok standart poliçe tek başına lastikte oluşan hasarı ödemiyor. Ancak jant hasarı veya aracın alt takımında oluşan diğer zararlarla birlikte değerlendirildiğinde, lastik masrafları da sigorta kapsamına alınabiliyor.