Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın ayrılmasının ardından yeni teknik direktör arayışında Portekizli Sergio Conceiçao'nun adı öne çıktı. Sarı-lacivertli yönetimin 51 yaşındaki çalıştırıcı üzerinde görüş birliğine vardığı ve kendisini İstanbul'a davet ettiği iddia edildi. Porto ve Milan'da kazandığı kupalarla tanınan Conceiçao'nun Fenerbahçe ile henüz resmî sözleşme imzaladığı açıklanmadı.

FENERBAHÇE'DE SERGIO CONCEIÇAO İDDİASI

Fenerbahçe yönetiminin teknik direktör adayları arasında Sergio Conceiçao'yu ön plana aldığı öne sürüldü. İstanbul Ticaret Gazetesi'nin 2 Kasım 2026 tarihli haberine göre sarı-lacivertliler, Portekizli çalıştırıcıyı görüşmeler için İstanbul'a davet etti. Ancak tarafların sözleşme şartlarında kesin anlaşmaya vardığına ilişkin kulüpten resmî doğrulama gelmedi.

Fenerbahçe Futbol AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) 27 Ekim 2026 saat 20.38'de gönderdiği bildirimde, İsmail Kartal'ın ayrılma kararını yönetime ilettiği ve tarafların karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığı duyuruldu. Böylece teknik direktör değişikliğinin resmî başlangıç tarihi de netleşti.

Kulübün 18 Haziran 2026 tarihli KAP açıklamasında ise Kartal ile 2026-2027 sezonunu kapsayan bir yıllık sözleşme imzalandığı belirtilmişti. Bu iki resmî bildirim karşılaştırıldığında, deneyimli teknik adamın son görev döneminin yaklaşık dört ay sürdüğü görülüyor.

SERGIO CONCEIÇAO KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Sergio Paulo Marceneiro da Conceiçao, 15 Kasım 1974 tarihinde Portekiz'in Coimbra kentinde doğdu. 2 Kasım 2026 itibarıyla 51 yaşında olan Portekizli teknik adam, 15 Kasım'da 52 yaşına girecek.

Futbolculuk kariyerinde sağ kanat oyuncusu olarak görev yapan Conceiçao, Porto, Lazio, Parma ve Inter gibi Avrupa'nın önemli kulüplerinde forma giydi. Portekiz Milli Takımı ile 2000 Avrupa Futbol Şampiyonası ve 2002 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele etti.

Conceiçao, özellikle EURO 2000'de Almanya karşısında attığı üç golle öne çıktı. Portekiz'in 3-0 kazandığı karşılaşmada hat-trick yapan futbolcu, ülkesinin turnuvada yarı finale yükseldiği kadronun önemli isimlerinden biri oldu.

SERGIO CONCEIÇAO HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

Teknik direktörlük kariyerine 2012 yılında Portekiz temsilcisi Olhanense'de başlayan Conceiçao, ardından Academica, Braga ve Vitoria Guimaraes'te görev yaptı. 2016 yılında Fransa'nın Nantes takımının başına geçerek Portekiz dışındaki ilk teknik direktörlük deneyimini yaşadı.

2017 yılında Porto ile anlaşan deneyimli çalıştırıcı, 2024 yılına kadar yedi sezon boyunca Portekiz ekibini yönetti. Kulüpte geçirdiği bu dönem, Conceiçao'nun teknik direktörlük kariyerinin en başarılı yılları oldu.

Porto'dan ayrıldıktan sonra Aralık 2024'te İtalya Serie A ekiplerinden Milan'ın başına geçen Conceiçao, 2025 yılında bu kulüpten ayrıldı. Ekim 2025'te ise Suudi Arabistan temsilcisi Al Ittihad ile anlaşma sağladı.

AL ITTIHAD İLE SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN SONA ERDİ?

Suudi Arabistan Profesyonel Futbol Ligi'nin 9 Ekim 2025 tarihli açıklamasına göre Sergio Conceiçao, Al Ittihad ile 2028 yılına kadar geçerli iki yıllık sözleşme imzaladı. Ancak Portekizli çalıştırıcının Suudi Arabistan macerası planlanandan erken sona erdi.

Al Ittihad Kulübü, 2 Haziran 2026 tarihinde yayımladığı resmî açıklamayla Conceiçao'nun sözleşmesinin derhal geçerli olmak üzere sona erdirildiğini duyurdu. Kulüp, kararın takımın son dönemdeki performansının değerlendirilmesi ve gelecek hedefleri doğrultusunda alındığını bildirdi.

Bu açıklama, Fenerbahçe ile adı anılan Conceiçao'nun son kulübünden Haziran 2026'da ayrıldığını doğruluyor. Dolayısıyla Portekizli çalıştırıcının Fenerbahçe'ye gelmesi durumunda Al Ittihad ile devam eden bir sözleşmesinin feshedilmesi gerekmeyecek.

SERGIO CONCEIÇAO KAÇ KUPA KAZANDI?

Sergio Conceiçao, teknik direktörlük kariyerinde toplam 12 kupa kazandı. Bunların 11'ini Porto'da, birini ise Milan'da elde etti. Portekizli teknik adamın kupa bilançosunda üç lig şampiyonluğu, dört Portekiz Kupası, üç Portekiz Süper Kupası, bir Portekiz Lig Kupası ve bir İtalya Süper Kupası bulunuyor.

Conceiçao'nun Porto ile kazandığı Portekiz Ligi şampiyonlukları 2017-2018, 2019-2020 ve 2021-2022 sezonlarında geldi. Deneyimli teknik direktör, 2019-2020 ve 2021-2022 sezonlarında lig ve Portekiz Kupası'nı birlikte kazanarak iki kez duble yaptı.

Porto'nun başında dört Portekiz Kupası, üç Portekiz Süper Kupası ve bir Portekiz Lig Kupası daha kazanan Conceiçao, kulüp tarihinin en fazla resmî karşılaşmada görev yapan teknik direktörü olarak da öne çıktı.

Portekizli çalıştırıcı, Milan'ın başında 2024-2025 sezonunda İtalya Süper Kupası'nı kazandı. Böylece Portekiz dışında elde ettiği ilk teknik direktörlük kupasına ulaştı. Conceiçao'nun kupa dağılımı, Transfermarkt'ın teknik direktör başarı kayıtlarıyla da örtüşüyor.

600 MAÇLIK KARİYERİNDE 12 KUPA

Conceiçao, Ocak 2026'da teknik direktörlük kariyerindeki 600. resmî karşılaşmasına ulaştı. Al Ittihad'ın Al Taawon'u 1-0 mağlup ettiği maçın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Portekizli çalıştırıcı, 13 yıllık teknik direktörlük kariyerinde 600 maça ve 12 kupaya ulaşmaktan gurur duyduğunu belirtti.

Bu istatistik, Conceiçao'nun yalnızca kupa başarılarıyla değil, farklı ülkelerde edindiği teknik direktörlük deneyimiyle de öne çıktığını gösteriyor. Portekiz, Fransa, İtalya ve Suudi Arabistan'da görev yapan çalıştırıcı, Avrupa'nın farklı liglerinde takım yönetme tecrübesine sahip.

SERGIO CONCEIÇAO NASIL BİR FUTBOL OYNATIYOR?

Conceiçao'nun teknik direktörlük anlayışında yüksek mücadele gücü, yoğun pres, hızlı hücum geçişleri ve savunma disiplini önemli yer tutuyor. Portekizli teknik adam, Porto döneminde rakibe baskı yapan ve top kazanıldıktan sonra hızlı hücuma çıkan takımlarıyla tanındı.

Tercih ettiği dizilişler arasında 4-4-2 ve 4-2-3-1 bulunuyor. Bununla birlikte Conceiçao, rakibin oyun yapısına ve elindeki futbolcuların özelliklerine göre farklı taktik düzenler kullanabiliyor.

FENERBAHÇE'DE PORTEKİZLİ TEKNİK DİREKTÖR GELENEĞİ

Conceiçao'nun Fenerbahçe'nin gündemine gelmesi, sarı-lacivertli kulübün geçmişteki Portekizli teknik direktör tercihlerini de yeniden hatırlattı. Fenerbahçe, daha önce Vitor Pereira, Jorge Jesus ve Jose Mourinho gibi Portekizli çalıştırıcılarla görev yaptı.

2014-2015 sezonunun ardından İsmail Kartal'ın yerine Vitor Pereira getirilmişti. Kartal'ın 2023-2024 sezonu sonunda ayrılmasının ardından ise göreve Jose Mourinho atanmıştı. Conceiçao ile anlaşılması durumunda Fenerbahçe, teknik direktörlük tercihlerinde bir kez daha Portekiz futbol ekolüne yönelecek.

FENERBAHÇE SERGIO CONCEIÇAO İLE ANLAŞTI MI?

2 Kasım 2026 itibarıyla Sergio Conceiçao'nun Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında öne çıktığı ve İstanbul'a davet edildiği yönünde haberler bulunuyor. Ancak sarı-lacivertli kulüp tarafından Portekizli çalıştırıcının göreve getirildiğini doğrulayan resmî bir açıklama yapılmış değil.

Bu nedenle Conceiçao'nun Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olduğu bilgisi henüz kesinleşmiş kabul edilmiyor. Teknik direktörlük görevine ilişkin resmî kararın kulübün açıklamaları ve Kamuyu Aydınlatma Platformuna yapılacak bildirimlerle netleşmesi bekleniyor.