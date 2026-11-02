Trendyol 1. Lig'de 13. hafta heyecanı Kayserispor ile Muğlaspor arasında oynanacak mücadeleyle devam ediyor. Ligde üst sıralarda yer alma hedefini sürdüren iki takım, haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından birinde kozlarını paylaşacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak mücadelede ev sahibi ekip, sahasında kazanarak puanını yükseltmek isterken konuk Muğlaspor da deplasmanda sürpriz bir sonuca imza atmanın hesaplarını yapıyor.

KAYSERİSPOR-MUĞLASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kayserispor ile Muğlaspor arasındaki Trendyol 1. Lig 13. hafta karşılaşması, 2 Kasım 2026 Pazartesi günü oynanacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı mücadele saat 20.00'de başlayacak.

İki takım açısından da büyük önem taşıyan karşılaşma, ligdeki puan mücadelesini yakından takip eden futbolseverlerin gündeminde yer alıyor.

KAYSERİSPOR-MUĞLASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Kayserispor-Muğlaspor karşılaşmasının TRT Spor ve beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı yayınlanacağı bildirildi.

Mücadeleyi takip etmek isteyen futbolseverler, saat 20.00'den itibaren TRT Spor'un şifresiz yayını üzerinden karşılaşmayı izleyebilecek.

Karşılaşmanın beIN SPORTS 2 üzerinden de yayınlanması planlanıyor.

KAYSERİSPOR 27 PUANLA SAHAYA ÇIKIYOR

Ligde geride kalan 12 haftada 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde eden Kayserispor, topladığı 27 puanla üst sıralardaki mücadelesini sürdürüyor.

Kayseri temsilcisi, sahasında oynayacağı karşılaşmayı kazanarak zirve yarışında puan kaybı yaşamak istemiyor.

Taraftarının desteğini arkasına alacak olan ev sahibi ekip, Muğlaspor karşısında galibiyete ulaşarak hanesine 3 puan daha yazdırmayı hedefliyor.

MUĞLASPOR DEPLASMANDA PUAN ARAYACAK

Kayserispor'un konuğu olacak Muğlaspor ise karşılaşmaya 18 puanla çıkacak.

Konuk ekip, güçlü rakibi karşısında deplasmandan puan veya puanlarla ayrılarak ligdeki konumunu güçlendirmeyi amaçlıyor.

Kayseri'de oynanacak karşılaşma, Muğlaspor'un üst sıralara yaklaşma hedefi açısından da önem taşıyor.

ZİRVE YARIŞINDA KRİTİK 90 DAKİKA

Kayserispor ile Muğlaspor arasındaki mücadele, iki takımın ligdeki hedefleri açısından önemli bir karşılaşma olacak.

Ev sahibi Kayserispor, galibiyet elde etmesi halinde puanını 30'a yükseltecek. Muğlaspor ise kazanması durumunda 21 puana ulaşacak.

Karşılaşmada iki takımın da ortaya koyacağı performans, haftanın puan tablosunu etkileyecek.