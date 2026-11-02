Sakarya'nın Sapanca ilçesinde kiralık bir bungalov evde gizli kamera yerleştirildiği iddiasıyla yürütülen yargı sürecinde nihai karar verildi. Sapanca 2. Asliye Ceza Mahkemesi heyetinin açıkladığı karara göre, tutuksuz yargılanan işletme sahibi H.K. (31) ve T.S. (48), "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan 1 yıl 9 ay 1'er gün hapis cezasına çarptırıldı.

Duruşmaya SEGBİS aracılığıyla bağlanan sanık H.K., kameraların çalışmadığının TÜBİTAK raporuyla kanıtlandığını belirterek beraatini talep etti. Salonda fiziksel olarak hazır bulunan diğer sanık T.S. ve sanık avukatları da savcılık mütalaasını reddederek beraat yönünde savunma yaptı. Şikayetçi tarafın avukatları ise en üst sınırdan ceza uygulanmasını istedi.

VERİLEN CEZANIN HUKUKİ SONUCU NE OLACAK?

Mahkeme, sanıklara verdiği 1 yıl 9 ay 1'er günlük hapis cezaları için Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB) kararı aldı. Bu yasal düzenlemeye göre, sanıklar belirlenen denetim süresi içinde kasıtlı yeni bir suç işlemedikleri takdirde söz konusu hapis cezası infaz edilmeyecek ve dava düşmüş sayılacak.

SORUŞTURMA SÜRECİNDE NELER YAŞANMIŞTI?

Gizli kamera iddiaları ilk olarak 15 Nisan 2025 tarihinde kamuoyuna yansımış ve Sakarya Valiliği iddialar üzerine harekete geçmişti. Soruşturma kapsamında söz konusu tesis belediye ekiplerince süresiz olarak mühürlenirken, iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Haklarında 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açılan H.K. ve T.S., Eylül 2025'te görülen duruşmada tahliye edilerek tutuksuz yargılanmaya başlamıştı.