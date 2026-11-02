Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 2026-2027 sezonunun lig aşamasında 4. hafta karşılaşmaları, 3-4 Kasım tarihlerinde futbolseverlerle buluşacak.

Türkiye'yi turnuvada temsil eden Galatasaray ve Fenerbahçe, kritik mücadelelerde taraftarlarının önüne çıkacak.

GALATASARAY, STUTTGART'I AĞIRLAYACAK

Sarı-kırmızılı ekip, 3 Kasım Salı günü Almanya Bundesliga temsilcisi Stuttgart ile karşılaşacak.

Saat 20.45'te başlayacak mücadelede Galatasaray, taraftar desteğini arkasına alarak Avrupa'daki ikinci galibiyetini elde etmeye çalışacak.

Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Lille'i deplasmanda 4-2 mağlup eden Galatasaray, bu karşılaşmadan da üç puanla ayrılarak lig aşamasındaki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.

FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ LIVERPOOL

Fenerbahçe ise 4 Kasım Çarşamba günü İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'u konuk edecek.

Saat 20.45'te başlayacak karşılaşma, sarı-lacivertlilerin Avrupa yolculuğunda önemli bir sınav olacak.

Üçüncü haftada Slavia Prag ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, Liverpool karşısında turnuvadaki ilk galibiyetini almayı amaçlıyor.

DEVLER LİGİ'NDE 3 KASIM SALI MAÇ PROGRAMI

20.45

Shakhtar Donetsk – Sporting

Galatasaray – Stuttgart

23.00

Barcelona – Aston Villa

Atletico Madrid – Bayern Münih

Manchester United – Roma

Feyenoord – Inter

Bodo/Glimt – Lille

Villarreal – Paris Saint-Germain

LASK – Slovan Bratislava

4 KASIM ÇARŞAMBA MAÇ PROGRAMI

20.45

Fenerbahçe – Liverpool

AEK Atina – Real Madrid

23.00

Borussia Dortmund – Real Betis

Porto – Napoli

PSV Eindhoven – Club Brugge

Leipzig – Manchester City

Slavia Prag – Arsenal

Lens – Como

Viking – Sabah

AVRUPA DEVLERİ KARŞI KARŞIYA GELECEK

Dördüncü haftada yalnızca Türk temsilcilerinin maçları değil, Avrupa'nın önde gelen kulüpleri arasındaki mücadeleler de dikkat çekiyor.

Barcelona ile Aston Villa, Atletico Madrid ile Bayern Münih ve Leipzig ile Manchester City karşılaşmaları haftanın öne çıkan eşleşmeleri arasında bulunuyor.

Lig aşamasında alınacak sonuçlar, takımların ilk 8 ve ilk 24 sıra mücadelesi açısından büyük önem taşıyor.