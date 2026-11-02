Süper Lig'de beklentilerin gerisinde kalan Fenerbahçe'de teknik direktör konusunda hareketli saatler yaşanıyor. Göztepe karşısında alınan 2-1'lik mağlubiyetin ardından olağanüstü toplantı gerçekleştiren sarı-lacivertli yönetimin, yeni teknik adam konusunda kararını verdiği iddia edildi.

FENERBAHÇE'DE SERGIO CONCEIÇAO SESLERİ

HT Spor'un haberine göre Fenerbahçe yönetimi, teknik direktörlük görevi için Portekizli çalıştırıcı Sergio Conceiçao isminde görüş birliğine vardı.

Sarı-lacivertlilerin deneyimli teknik adamı İstanbul'a davet ettiği ve taraflar arasında sözleşme görüşmelerinin gerçekleştirilmesinin beklendiği belirtildi.

Ancak Fenerbahçe Kulübü'nden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

JORGE JESUS'TAN OLUMLU REFERANS

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jorge Jesus'un da vatandaşı Sergio Conceiçao hakkında yönetime olumlu görüş bildirdiği öne sürüldü.

Teknik direktör arayışları kapsamında Jesus ile iletişime geçen sarı-lacivertli yetkililerin, Portekizli çalıştırıcı hakkında bilgi aldığı belirtildi.

Jesus'un, Conceiçao'nun teknik direktörlük anlayışını beğendiği ve Fenerbahçe için uygun bir isim olabileceğini ifade ettiği iddia edildi.

YÖNETİMDE TEKNİK DİREKTÖR AYRILIĞI

Fenerbahçe yönetiminde yeni teknik direktörün yerli mi yoksa yabancı mı olması gerektiği konusunda farklı görüşlerin ortaya çıktığı belirtildi.

Daha önce gerçekleştirilen toplantıda 8 yöneticinin Aykut Kocaman'ı, 5 yöneticinin ise yabancı bir teknik adamı tercih ettiği öne sürülmüştü.

Yabancı teknik direktör isteyen yöneticilerin öncelikli adayının Sergio Conceiçao olduğu ifade edilirken, Emre Belözoğlu'nun da değerlendirilen isimler arasında bulunduğu kaydedildi.

GÖZTEPE MAĞLUBİYETİ SONRASI PLANLAR DEĞİŞTİ

Sarı-lacivertli ekip, Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Göztepe'ye 2-1 mağlup olarak önemli bir puan kaybı yaşamıştı.

Bu sonucun ardından teknik direktör arayışlarını hızlandıran yönetimin, geçici olarak görev yapan Dirk Kuyt ile milli araya kadar devam etme planını yeniden değerlendirdiği belirtildi.

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünü kısa süre içerisinde takımın başına getirmeyi hedeflediği ifade ediliyor.

GÖZLER İSTANBUL'A ÇEVRİLDİ

Sergio Conceiçao'nun İstanbul'a davet edildiği yönündeki haberlerin ardından sarı-lacivertli taraftarlar kulüpten gelecek resmi açıklamaya odaklandı.

Portekizli teknik adamın Türkiye'ye geliş tarihi ve sözleşme şartlarına ilişkin henüz kesinleşmiş bir bilgi bulunmuyor.

Fenerbahçe yönetiminin teknik direktör konusundaki kararını önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.