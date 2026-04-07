İKİ ekip arasında geride kalan karşılaşmalarda Corendon Alanyaspor 8 galibiyet alırken, Trabzonspor 6 kez sahadan galip ayrıldı. Beş mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Gol istatistiklerinde de turuncu-yeşilli ekip üstünlük kurdu. Alanyaspor rakip fileleri 33 kez havalandırırken, bordo-mavililer 28 golde kaldı. Sezonun ilk yarısında oynanan mücadele ise 1-1'lik eşitlikle sona ermişti.

HADERGJONAJ CEZALI

Alanyaspor'da kritik maç öncesi önemli bir eksik dikkat çekiyor. Takımın bu sezon en fazla skor katkısı veren isimlerinden Florent Hadergjonaj, Gaziantep FK maçında gördüğü sarı kart ile sınıra ulaştı ve cezalı duruma düştü. Kosovalı futbolcu cezası nedeniyle Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek. Tecrübeli oyuncu bu sezon 8 gol ve 8 asistlik performansıyla takımının en etkili isimlerinden biri olarak dikkat çekiyor.

TRABZON'DA KART ALARMI

Trabzonspor cephesinde ise kart sınırındaki oyuncular teknik heyeti düşündürüyor. Bordo-mavililerde Folcarelli, Saviç, Muçi'nin yanı sıra Onana, Ozan ve Pina da sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncuların Alanyaspor karşısında kart görmeleri halinde, bir sonraki hafta oynanacak Başakşehir maçında forma giyemeyecekleri öğrenildi.

MESAİ TAM GAZ DEVAM

Zorlu karşılaşma öncesinde iki takım da hem puan durumu hem de kadro planlaması açısından kritik bir sınava çıkacak. Corendon Alanyaspor sahasında avantaj elde etmeyi hedeflerken, Trabzonspor da Alanya'ya galibiyet için gelecek. Kritik maçın hazırlıklarına önceki gün başlayan Alanyasporlu futbolcular, dünü tek idman yaparak geçirdi. Teknik direktör Pereira yönetimindeki idmanda kritik maçın taktik provası gerçekleştirildi. Cemali AYDINOĞLU