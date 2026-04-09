Alanya Belediyesi 20 zabıta memuru alımı yapacak. Başvurular Haziran ayında başlayacak, adaylar için yaş, boy ve KPSS şartı var.

Alanya Belediyesi zabıta memuru alımı 2026 başvuru şartları merak edenler için detaylar netleşti. Belediye bünyesinde görev yapmak üzere 20 zabıta memuru alınacak. Başvurular ise sınırlı bir süre için kabul edilecek.

Bu arada… iş arayan çok kişi var Alanya’da. Belediyenin böyle bir ilan açması, özellikle KPSS’den puan almış gençler için dikkat çekti.

BAŞVURU TARİHLERİ VE YERİ AÇIKLANDI

Alanya Belediyesi tarafından yayımlanan ilana göre başvurular 1-5 Haziran 2026 tarihleri arasında yapılacak. Adaylar başvurularını yalnızca şahsen, Alanya Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne giderek gerçekleştirebilecek.

Posta ya da online başvuru kabul edilmeyecek. Bu detay önemli, çünkü birçok aday bu noktayı kaçırabiliyor.

KİMLER BAŞVURABİLECEK?

Zabıta alımı kapsamında adaylarda hem genel memuriyet hem de özel şartlar aranacak. Buna göre:

T.C. vatandaşı olmak

Kamu haklarından mahrum olmamak

Belirli suçlardan hüküm giymemiş olmak

2024 KPSS’den yeterli puanı almış olmak

30 yaşını doldurmamış olmak

Erkeklerde en az 1.67 m, kadınlarda 1.60 m boy şartı

Özellikle boy ve yaş kriteri, başvuru yapacak birçok kişi için belirleyici olacak gibi duruyor.

SINAV SÜRECİ NASIL OLACAK?

Başvurular tamamlandıktan sonra adaylar KPSS puanına göre sıralanacak. Her kadro için belirlenen kontenjanın 5 katı kadar aday sınava çağrılacak.

Sınava girmeye hak kazananların listesi 12 Haziran 2026 tarihinde belediyenin resmi internet sitesinden duyurulacak.

Biraz bekleme süreci olacak yani…

SÖZLÜ VE UYGULAMALI SINAV TARİHİ

Zabıta memuru alımı kapsamında yapılacak sınavlar 22-23 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Adaylar hem mevzuat bilgisi hem de fiziksel yeterlilik açısından değerlendirilecek.

Yanlış ya da eksik bilgi veren adayların ise sürecin her aşamasında elenebileceği açıkça belirtildi.

Bu yüzden başvuru yapacak olanların belgelerini birkaç kez kontrol etmesi gerekiyor…