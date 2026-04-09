Antalya’nın Finike ilçesinde meydana gelen kazada 63 yaşındaki bir kişi hayatını kaybetti. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

FİNİKE’DE ÇARPIŞMA: ORTALIK BİR ANDA KARIŞTI

Antalya’nın Finike ilçesinde trafik kazası, sabah saatlerinde Tır Parkı mevkiinde meydana geldi. Henüz sürücülerinin kimliği netleşmeyen 07 ACF 078 plakalı otomobil ile 33 BBG 003 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda büyük hasar oluştu.

Çevrede bulunanların ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgedeki trafik bir süre kontrollü sağlandı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada yaralanan Ahmet Demir (63), Mikail Tunç (21), Süleyman Ünver (46), Ferit Şahin (24), Mehmet Can Öztürk (16) ve Eray Kandemir (23) sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan Ahmet Demir, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavisi sürerken, bir kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Bir anda olmuş… Fren sesi, sonra çarpışma. O yol zaten dar, bilen bilir. Özellikle yaz sezonu yaklaşırken Finike hattında trafik daha da yoğunlaşıyor.

KAZA BÖLGESİ DİKKAT ÇEKİYOR

Finike Tır Parkı mevkii, zaman zaman benzer kazalarla gündeme geliyor. Bölgeden geçen sürücüler, özellikle hız ve dikkatsizlik konusunda uyarılıyor. Kazanın kesin nedeni yapılacak incelemenin ardından netleşecek.

Bir küçük dikkatsizlik… ve sonuç böyle ağır olabiliyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.