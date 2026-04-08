Antalya Alanya’da düzenlenen operasyonda binlerce kullanımlık sentetik madde bulundu. Rakamın büyüklüğü soru işaretlerini artırdı.

Alanya’da yürütülen uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan bir operasyon, ortaya çıkan rakamla dikkat çekti. Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmada, tek bir adreste ele geçirilen miktarın büyüklüğü “bu kadar nasıl dolaşıyordu?” sorusunu beraberinde getirdi.

Olay sadece bir yakalama değil aslında… Alanya’da 75 bin kullanımlık uyuşturucu ele geçirilmesi, bölgede dolaşımda olan madde miktarına dair ciddi bir tabloyu da ortaya koyuyor.

EVDE YAPILAN ARAMADA ORTAYA ÇIKTI

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla yürütülen soruşturma kapsamında, M.T.H. isimli şüphelinin ikametinde arama yapıldı. Aramada, 43 parça halinde toplam 75 bin 326 kullanımlık A4 sentetik kannabinoid ele geçirildi.

Ayrıca 35 gram sentetik kannabinoid, 4 cep telefonu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar nakit paraya da el konuldu.

Evde bulunan M.T.H. ile F.D. isimli iki şüpheli gözaltına alındı.

RAKAM BÜYÜK AMA ASIL SORU BAŞKA

75 bin kullanımlık… Bu sayı tek başına bile dikkat çekici. Basit bir hesapla, bu miktarın yüzlerce kişiye ulaşabilecek bir dağıtım ağına işaret ettiği değerlendiriliyor.

Yani mesele sadece bir ev değil. Bir zincir olabilir. Ya da…

Alanya’da özellikle son dönemde artan sentetik uyuşturucu operasyonları, bölgede bu maddelere erişimin düşündüğümüzden daha kolay olabileceğini de gösteriyor.

GÜNLÜK HAYATA ETKİSİ

Uzmanlara göre sentetik kannabinoid türü maddeler, özellikle gençler arasında hızla yayılıyor. Fiyatının düşük olması ve kolay erişilebilir olması, riski büyüten en önemli faktörlerden biri.

Bir mahallede birkaç kişiye ulaşması bile zincirleme etki yaratabiliyor. Bu yüzden ele geçirilen her yüksek miktar, aslında engellenmiş onlarca risk anlamına geliyor.

Bir şey var ama… Bu kadar büyük miktar yakalanıyorsa, yakalanmayan kısmı da düşündürüyor.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, gözaltına alınan şüphelilerin bağlantıları ve olası dağıtım ağı da araştırılıyor.