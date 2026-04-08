Alanya’nın en yoğun noktalarından biri olan Saray Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazası, bölgedeki yol çalışmalarıyla ilgili güvenlik tartışmalarını yeniden gündeme getirdi. Öğle saatlerinde yaşanan olayda, karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir yayaya otomobil çarptı.

TEK ŞERİT TRAFİK RİSKİ ARTIRDI

Bulvar üzerinde devam eden yol düzenleme çalışmaları nedeniyle trafiğin tek şeritten verilmesi, sürücüler ve yayalar açısından risk oluşturuyor. Edinilen bilgilere göre, yoğun trafik akışı sırasında karşıya geçmeye çalışan vatandaş, seyir halindeki aracın çarpması sonucu yere savruldu.

İLK MÜDAHALEYİ VATANDAŞLAR YAPTI

Kazanın ardından çevrede bulunan vatandaşlar, yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı.

BÖLGEDE GÜVENLİK TARTIŞMASI

Özellikle Alanya şehir merkezinde süren altyapı ve yol çalışmaları nedeniyle trafik düzeninin sık sık değişmesi, benzer kazaların yaşanma riskini artırıyor. Bölge esnafı ve vatandaşlar, geçici trafik düzenlemelerinde daha fazla önlem alınması gerektiğini dile getiriyor.

Yetkililerin, hem sürücüler hem de yayalar için daha güvenli bir geçiş planı oluşturması bekleniyor.