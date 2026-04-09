ALANYA Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Ali İhsan Özdemir, emlak danışmanları ve oto galeri işletmecilerine yönelik önemli bir gelişmeyi kamuoyuyla paylaştı. Özdemir, uzun süredir esnafın gündeminde yer alan ve ciddi bir mali yük oluşturan 40 bin TL’lik harç uygulamasının kaldırılması için yürütülen çalışmaların son aşamaya geldiğini duyurdu. Antalya’da gerçekleştirilen temaslar ve sürdürülen yoğun girişimler sonucunda, Hazine ve Maliye Bakanlığı nezdindeki sürecin tamamlandığını belirten Özdemir, hazırlanan kanun taslağının Cumhurbaşkanının onayına sunulduğunu ifade etti.

'ADRES DEĞİŞİKLİĞİNDE HARÇ KALDIRILIYOR'

Yeni düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte, adres değişikliği yapan emlak ve galerici esnaftan söz konusu harcın artık talep edilmeyeceği bildirildi. Ayrıca geçmiş dönemde bu yükümlülüğü yerine getiren esnaflar için de önemli bir adım atılıyor. Buna göre, borcunu ödememiş olanların yükümlülükleri silinecek, ödeme yapmış olanlara ise iade süreci başlatılacak.

'ESNAFIMIZIN HAKKINI SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Başkan Özdemir açıklamasında, “Esnafımızın belini büken bu yükün kaldırılması için kararlılıkla mücadele ettik. Sürecin bu aşamaya gelmesi bizler için büyük bir kazanımdır” dedi. Özdemir ayrıca, süreç boyunca destek veren AESOB Başkanı Adlıhan Dere’ye teşekkür ederek, Alanya esnafının haklarını savunmaya kararlılıkla devam edeceklerini vurguladı. (Gülser YİĞİT)