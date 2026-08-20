Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre 14 Eylül 2026

Pazartesi günü başlayacak 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesi, okul alışverişi telaşı hızlandı. Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, velilere yönelik yayımladığı mesajda, kırtasiye ve okul ihtiyaçlarının temininde dikkat edilmesi gereken hususları açıkladı.

Dere'nin aktardığına göre, alışverişlerde yalnızca fiyat odaklı hareket etmek uzun vadede aile bütçesine zarar veriyor. Ürün etiketlerinde üretici veya ithalatçı bilgisinin ve Türkçe uyarıların mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini belirten Dere, çok ucuz ve kaynağı belirsiz ürünlerin sağlık riski taşıdığını vurguladı.

ŞÜPHELİ ÜRÜNLER NEREDEN KONTROL EDİLEBİLİR?

Veliler, Ticaret Bakanlığı tarafından piyasadan toplatılan güvensiz okul gereçlerini Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden anlık olarak sorgulayabiliyor. Şüphe duyulan kırtasiye malzemelerinin bu sistemden teyit edilmesi, çocukların zararlı maddelerden korunması için büyük önem taşıyor. Ayrıca plansız alışverişin israfı artırdığına dikkat çekilerek, geçen yıldan kalan kullanılabilir malzemelerin öncelikle değerlendirilmesi tavsiye ediliyor.

NEDEN YEREL ESNAF TERCİH EDİLMELİ?

Okul kantinlerinden kırtasiyelere kadar çocukların ihtiyaçlarını karşılayan esnafın sürekli denetlendiğini hatırlatan Dere, meslek odalarına kayıtlı işletmelerin güven verdiğini dile getirdi. Belirli marka veya mağazalara zorunlu yönlendirmelerin ailelerin maliyetini artırdığına dikkat çeken Dere, serbest piyasa koşullarında mahalle esnafından yapılan alışverişlerin Antalya genelindeki yerel ekonomiye doğrudan katkı sağladığını ifade etti.