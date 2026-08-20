Türkiye Gazetesi'nin aktardığı habere göre, bebek bisküvilerinin üretim ve satış standartlarını baştan aşağı yeniden belirleyen yeni bir taslak hazırlandı. Düzenlemeyle birlikte marketlerde açıkta veya ambalajsız bebek bisküvisi satışı tamamen yasaklanıyor. Yeni kurallar, ebeveynlerin ne satın aldığını bilmesi için ürünlerin içerik şeffaflığını artırmayı temel alıyor.

Hazırlanan taslak doğrultusunda, bisküviler içerdikleri şeker oranına göre "şekerli" ve "az şekerli" olarak iki ayrı kategoride raflarda yer alacak. Ürünlerin etiketlerinde ayrıca sade veya çeşnili oldukları açıkça belirtilecek. Bebeklerin sağlığı için kritik olan tuz oranı ise yüzde 1 sınırını kesinlikle aşamayacak.

AĞIR METAL VE VİTAMİN LİMİTLERİ

Güvenlik tedbirleri kapsamında ürünlerdeki ağır metal oranlarına kesin kısıtlamalar getirildi. Kurşun miktarı en fazla 0,3 mg/kg, arsenik miktarı ise en fazla 0,2 mg/kg olarak sınırlandırıldı. Taslak metni, bisküvilere eklenebilecek A, D, E, K, C ve B grubu vitaminleri ile kalsiyum, demir ve çinko gibi minerallerin alt ve üst limitlerini de yasal standartlara bağlıyor.

LABORATUVAR ANALİZİ ZORUNLULUĞU

Raflara çıkacak her ürünün Salmonella ve Listeria gibi zararlı mikroorganizmaları taşıyıp taşımadığı laboratuvar ortamında detaylı şekilde analiz edilecek. Belirlenen bu sağlık standartlarını karşılamayan hiçbir ürünün pazara sunulmasına izin verilmeyecek. Üretici firmalar ve perakende satıcılar, denetimler sırasında veya talep edildiğinde ürünlerin testlerden başarıyla geçtiğini kanıtlayan "standarda uygunluk beyannamesi" sunmakla yükümlü olacak.

AMBALAJLARDA HANGİ UYARILAR YER ALACAK?

Yeni dönemde ebeveynlerin market alışverişlerinde ambalaj üzerindeki zorunlu bilgilendirmelere dikkat etmesi tüketiciler açısından pratik bir rehber işlevi görecek. Üreticiler, bisküvileri dış etkenlerden, nemden ve kırılmadan koruyacak nitelikte paketler kullanmak zorunda kalacak. Tüm ambalajların üzerinde istisnasız olarak "4 aydan küçük bebeklere tavsiye edilmez" ile "Anne sütü bebekler için en uygun besindir" ifadelerinin yer alması mecburi tutuluyor.