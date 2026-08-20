Ticaret Bakanlığı, yapılan piyasa gözetimi ve denetimleri sonucunda güvensiz bulduğu 4 farklı bebek giyim ürünü hakkında toplatma kararı verdiğini duyurdu.

Bakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan'ın yaptığı açıklamaya göre, söz konusu kıyafetlerde yer alan küçük aksesuarlar yerinden kolaylıkla kopabiliyor. Bu durumun bebekler için ciddi boğulma ve yaralanma riski oluşturduğu tespit edildi. Alınan karar doğrultusunda bu 4 ürünün satışı tamamen yasaklanırken, halihazırda piyasada bulunan ürünlerin de toplatılmasına başlandı.

GÜBİS ÜZERİNDEN NASIL SORGULANIR?

Tüketiciler, çocuklarının güvenliğini tehdit eden ve piyasadan çekilen bu ürünlerin marka ile model detaylarına Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden erişebiliyor. Ebeveynlerin, evlerindeki bebek kıyafetlerini bu platform üzerinden kontrol etmeleri ve toplatma kararı alınan riskli ürünleri kullanmayı derhal bırakmaları güvenlik açısından büyük önem taşıyor.