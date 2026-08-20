Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Uncalı Mahallesi'ndeki bir restoranda, müşteriye küflü yemek servis edildiği ve itiraz üzerine müşterinin mekandan çıkarıldığı öne sürüldü. Şikayetvar platformuna yansıyan iddialara göre, Güray isimli bir vatandaş arkadaşıyla birlikte gittiği işletmede karışık kebap siparişi verdi.

Masaya gelen yemeğin et ve patlıcan kısımlarında küf olduğunu fark eden müşteri, durumu işletme çalışanlarına bildirdi. İddiaya göre, restoran yönetimi ücret iadesi yapmak yerine telafi amacıyla masaya yaklaşık 60 gram et döner gönderdi. Bu teklifi reddeden ve toplam 2 bin TL tutarındaki hesaba itiraz eden vatandaş, arkadaşıyla birlikte restorandan zorla çıkarıldığını aktardı.

MİDE RAHATSIZLIĞI YAŞADI

Olayın ardından eve döndüğünde mide şikayetleri ve ishal sorunu yaşadığını belirten müşteri, halk sağlığının tehlikeye atıldığını savundu. Tüketici, para iadesinden ziyade ilgili restoranın gıda güvenliği ve hijyen kuralları çerçevesinde acilen denetlenmesini talep etti.

GIDA ŞİKAYETLERİNDE İZLENECEK YOL

Tüketicilerin restoran ve kafelerde karşılaştıkları bozuk veya sağlıksız gıda vakalarında resmi inceleme başlatılması için Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Alo 174 Gıda Hattı'na ihbarda bulunmaları önem taşıyor. Yapılan şikayetler üzerine il ve ilçe tarım müdürlüklerine bağlı gıda denetim ekipleri işletmelere ani baskınlar düzenleyerek numune alabiliyor ve mevzuata aykırı durumlarda cezai işlem uygulayabiliyor.