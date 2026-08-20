Artan yaz sıcaklarıyla birlikte gıda zehirlenmesi riskleri artarken, uzmanlar yiyeceklerin muhafaza koşullarına dikkat çekiyor. Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu'nun açıklamasına göre, evlerdeki derin dondurucuların yanlış kullanımı, ürün kalitesini düşürmenin yanı sıra ciddi sağlık sorunlarına zemin hazırlıyor.

Pişirilen yemeklerin soğuması beklenmeden doğrudan dondurucuya yerleştirilmesi, cihazın iç ısısını artırarak diğer gıdaların da bozulmasına yol açabiliyor. Manavoğlu, yiyeceklerin hava almayan özel ambalajlarda saklanması gerektiğini, aksi takdirde 'dondurucu yanığı' adı verilen nem ve kalite kayıplarının yaşanacağını aktardı.

ÇÖZÜNEN GIDALARI YENİDEN DONDURMAYIN

Dondurucuya konulan paketlerin üzerine ürün adı ve dondurulma tarihinin yazılması, tüketim ömrünün takibi açısından büyük önem taşıyor. Özellikle oda sıcaklığında bekletilerek çözdürülen gıdaların kesinlikle tekrar dondurulmaması gerektiği bildirildi. Çözülme aşamasında mikroorganizmaların hızla çoğaldığını belirten uzmanlar, bu ürünlerin bekletilmeden uygun şekilde değerlendirilmesi gerektiğinin altını çiziyor.

DONDURUCU KAPASİTESİ NASIL KULLANILMALI?

Cihazın kapasitesini aşacak şekilde tıka basa doldurulması, içerideki soğuk hava akışını engelleyerek donma sürecini yavaşlatıyor. Sağlıklı bir muhafaza için paketler arasında hava sirkülasyonuna izin verecek boşluklar bırakılması gerekiyor.

Akdeniz Bölgesi'nde yaz aylarında hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesi, gıdalarda soğuk zincirin korunmasını daha da kritik hale getiriyor. Antalya ve çevresinde gıda güvenliğinin sadece üretim aşamasında değil, evdeki saklama sürecinde de devam ettiği vurgulanırken, tüketicilerin muhafaza kurallarına uymasının riskleri en aza indireceği ifade ediliyor.